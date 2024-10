Coreia do Norte enviará 12 mil soldados para ajudar Rússia na Ucrânia

Este folheto do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, divulgado em 18 de outubro de 2024, mostra uma imagem de satélite da Airbus Defense and Space da instalação militar russa em Khabarovsk, onde o NIS disse que o pessoal norte-coreano se reuniu no campo de treinamento em 16 de outubro de 2024 - (crédito: HANDOUT / SOUTH KOREA'S NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE / AIRBUS DEFENCE AND SPACE / AFP)