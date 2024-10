O que é 'hematoma no cérebro', que fez Lula cancelar viagem à Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisou cancelar uma viagem à Rússia por conta de um acidente doméstico.

Segundo nota divulgada no site da Presidência da República no domingo (20/10), Lula "não viajará à cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração".

"O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", conclui o texto.

De acordo com um boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, o presidente foi atendido em Brasília no sábado (19/10) "após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital".

"Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades", detalha o boletim.

Segundo o hospital, Lula "permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e Dra. Ana Helena Germoglio".

Em entrevista ao jornal O Globo, Kalil Filho detalhou que os exames feitos no final de semana apontam que o presidente teve "mínimos pontos de hematomas" no cérebro após um "forte trauma" na parte de trás da cabeça.

Ainda segundo o médico, é "pouco provável que esse hematoma evolua".

O que é 'ferimento corto-contuso' e 'região occipital'?

Apesar do termo parecer algo complexo, "ferimento corto-contuso" nada mais é do que uma mistura de um corte com uma contusão, ocorrida após uma pancada ou um impacto.

Geralmente essa lesão afeta não só a pele, mas também alguns tecidos internos e gera sangramentos.

A equipe médica do Sírio-Libanês informou que o presidente levou cinco pontos na região do ferimento, para fechar o corte.

Pelas informações divulgadas pela imprensa nas últimas horas, Lula se acidentou no banheiro, enquanto estava sentado num banco e fazia os últimos preparativos para a viagem à Rússia. Ele teria caído para trás e batido a cabeça.

E daí vem a explicação para o segundo termo mencionado no boletim do Hospital Sírio-Libanês: a região occipital compreende a parte traseira do crânio, quase na fronteira com o pescoço e a nuca.

Getty Images A região occipital, destacada em azul na imagem, compreende a base do crânio

O que é 'hematoma no cérebro'

Em geral, o termo hematoma se refere a um acúmulo de sangue, em sua maioria coagulado, que ocorre em alguma parte do organismo.

"Um hematoma geralmente é causado por um vaso sanguíneo rompido que foi danificado por uma cirurgia ou uma lesão", explica o site do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos.

"Ele pode ocorrer em qualquer lugar do corpo, incluindo o cérebro. Em sua maioria, os hematomas são pequenos e desaparecem por conta própria, mas alguns podem precisar ser removidos por cirurgia", complementa o texto.

Ao G1, Kalil Filho explicou que o quadro de Lula exige que exames sejam repetidos durante a semana, algo que é padrão para casos desse tipo e permitem verificar como a lesão evoluiu e se há necessidade de alguma intervenção ou tratamento.

"Qualquer sangramento cerebral pode aumentar nos dias subsequentes. Então, a observação é importante", apontou o médico, que reforçou que o presidente "está bem" e "pode ter atividades normais".

Além da necessidade de observação e repetição de exames nos próximos dias, outro fator que pode ter contribuído para o cancelamento da viagem é a duração do voo até Kazan, na Rússia.

Lula precisaria ficar longas horas no avião, cuja pressurização da cabine pode gerar algumas alterações na circulação sanguínea e na pressão arterial, segundo a Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido e um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra.

Esses fatores em tese podem agravar ou gerar repercussões imprevistas a um quadro como o do presidente — que, por precaução e orientação da equipe médica que o acompanha, participará da cúpula dos Brics pela internet.

A missão brasileira que vai para o evento será chefiada por Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores.