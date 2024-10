Mulher cai de cruzeiro temático da Taylor Swift e está desaparecida

Uma mulher de 66 anos caiu no mar durante um cruzeiro temático da cantora Taylor Swift, que navegava da Flórida para as Bahamas. A tragédia ocorreu na noite desta terça-feira (22/10). Ela está desaparecida.

Ao site TMZ, um representante da Guarda Costeira dos Estados Unidos disse que o navio partiu do Porto de Miami na segunda-feira (21) e estava cerca de 17 quilômetros ao norte de Nassau, nas Bahamas, quando a tragédia aconteceu.

A Guarda Costeira está conduzindo as buscas usando helicópteros e aviões. No entanto, a vítima ainda não foi encontrada. "Nossa tripulação imediatamente iniciou um esforço de busca e resgate e está trabalhando com as autoridades locais. Também estamos fornecendo suporte e assistência à família do hóspede durante este momento difícil. Para respeitar a privacidade da família do nosso hóspede, não temos detalhes adicionais para compartilhar", disse um porta-voz da Royal Caribbean ao TMZ.

O cruzeiro tinha como foco reunir os fãs de Taylor para celebrar a carreira da estrela do pop, mas não se sabe se a mulher fazia parte do grupo de "swifties" ou de um grupo separado.