Obama canta rap de Eminem e pede votos em comício de Kamala Harris

O ex-presidente norte-americano Barack Obama cantou um trecho da música Lose Yourself, do rapper Eminem, durante um comício da vice-presidente e candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris. O evento ocorreu na terça-feira (22/10), em Detroit.

Obama abriu o discurso dizendo que já participou de muitos comícios e que normalmente não fica nervoso, mas que estava se sentindo como o Eminem canta em Lose Yourself: "Percebo que minhas palmas estão suadas, meus joelhos estão fracos, meus braços estão pesados, já vomitei no meu suéter, o espaguete da mamãe, estou nervoso, mas na superfície pareço calmo e pronto para soltar bombas, mas continuo esquecendo", cantou.

Veja o vídeo:

Obama também afirmou que Kamala e o vice Tim Walz estão prontos para liderar os Estados Unidos e entregar resultados ao povo americano. "Mas isso só pode acontecer se todos votarmos. Portanto, vote antecipadamente por correio, pessoalmente ou no dia 5 de novembro, e entre em contato com seus amigos, familiares e colegas de trabalho e ajude-os a fazer um plano para votar também", pediu o ex-presidente.

Leia também: Harris e Trump empatam em pesquisa nos estados que devem definir a eleição

Eminem também esteve presente no comício e declarou apoio a Kamala Harris. "É importante usar sua voz, estou encorajando todos a saírem e votarem, por favor... Não acho que ninguém queira uma América onde as pessoas estejam preocupadas com a retribuição do que as pessoas farão se você fizer sua opinião ser conhecida. Acho que a vice-presidente Harris apoia um futuro para este país onde essas liberdades e muitas outras serão protegidas e mantidas", disse o artista.