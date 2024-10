Homem morre após comer um Quarteirão; mais 10 estão hospitalizados

O Quarteirão, do McDonald's, é um sanduíche com queijo processado sabor cheddar, picles, cebola, ketchup, mostarda e pão com gergelim - (crédito: Reprodução)

Uma morador do Colorado, nos Estados Unidos, morreu e outras 49 pessoas estão contaminadas pela mesma cepa da bactéria E. coli. De acordo com investigações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, em inglês), a cepa da doença estaria no sanduíche Quarteirão, da rede de fastfood McDonald's. A entidade de saúde também emitiu um alerta de segurança alimentar em meio ao surto da bactéria.

Segundo informações da CDC, das 49 pessoas, 10 foram hospitalizadas. Além disso, uma criança está internada com complicações de síndrome hemolítico-urêmica (SHU), condição séria que pode causar insuficiência renal.

"O número real de pessoas doentes neste surto é provavelmente muito maior do que o número relatado, e o surto pode não estar limitado aos estados notificados. Isso ocorre porque muitas pessoas se recuperam sem cuidados médicos e não são testadas para E. coli. Além disso, doenças recentes podem ainda não ter sido relatadas, pois geralmente leva de 3 a 4 semanas para determinar se uma pessoa doente faz parte de um surto", escreveu, em comunicado, a CDC.

O primeiro caso foi relatado em 27 de setembro. A maioria das pessoas doentes é do Colorado (26) ou Nebraska (9). Outros oito estados também foram afetados: Oregon, Montana, Wyoming, Utah, Kansas, Missouri, Iowa e Winsconsin.

Mapa de contagem de casos de contaminação por E. coli nos Estados Unidos. Na legenda: "Número de doentes" (foto: Divulgação/CDC)

Ainda não se sabe qual ingrediente pode ter causado infecção

De acordo com a CDC, as cebolas em fatias ou os hambúrgueres de carne bovina presentes nos sanduíches podem ser a fonte da doença, mas ainda não há confirmação de qual ingrediente (ou ingredientes) específico está contaminado.

"Informações preliminares mostram que cebolas em tiras servidas nos Quarteirões são uma provável fonte de contaminação. O CDC está trabalhando rapidamente para confirmar se essas cebolas são uma fonte do surto e para determinar se essas cebolas foram servidas ou vendidas em outros negócios", escreveu.

A entidade também informou que está rastreando hambúrgueres servidos no McDonald's para determinar se a carne moída é uma fonte da contaminação.

Enquanto a fonte da doença é desconhecida, o McDonald's parou temporariamente de usar cebolas em tiras e hambúrgueres de carne nos estados afetados. Cebolas em cubos e outros tipos de hambúrgueres de carne usados no McDonald's não foram implicados neste surto.

O que é E. coli?

A Escherichia coli, ou só E. coli, é um grupo de bactérias presentes normalmente no intestino de mamíferos no geral. A maioria não traz qualquer risco ao hospedeiro, porém algumas podem causar graves doenças.

A transmissão pode ocorrer a partir do contato com animais infectados, de pessoa a pessoa via fecal-oral (quando alguém ingere água ou alimentos contaminados por micropartículas de fezes de pessoas infectadas; ou quando uma pessoa leva à boca objetos contaminados), ou do consumo de alimentos e água contaminados.

Os sintomas começam alguns dias após o consumo de alimentos contaminados ou até nove dias depois. Os sintomas incluem cólicas estomacais severas, diarreia, febre, náusea e/ou vômito. Algumas infecções podem causar diarreia sanguinolenta severa e levar a condições de risco de vida, como SHU, ou o desenvolvimento de pressão alta, doença renal crônica e problemas neurológicos.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca