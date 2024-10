Beyoncé estará em comício de Kamala Harris na sexta-feira (25)

Em julho, Beyoncé autorizou o uso de sua música, 'Freedom', do álbum 'Lemonade', nos eventos de Kamala - (crédito: Divulgação site oficial Beyoncé)

Beyoncé participará de um comício da candidata à Casa Branca, Kamala Harris, nesta sexta-feira (25/10). A informação foi repassada por um funcionário da campanha à CNN, em condição de anonimato. O evento ocorrerá em Houston, no Texas, cidade natal da estrela do pop.

Em julho, Beyoncé autorizou o uso de sua música, Freedom, do álbum Lemonade, nos eventos de Kamala. A faixa, que conta com a colaboração do rapper Kendrick Lamar, foi usada quando Kamala fez a primeira visita oficial à sede da campanha.

Na época, Tina Knowles, mãe de Beyoncé, publicou uma foto com a candidata. "Nova, jovem, afiada, energia!", escreveu ela. "Vocês pediram e o nosso Presidente Biden fez o que era melhor para o país! Deixando o ego, o poder e a fama de lado. Essa é a definição de um grande líder. Obrigado, Presidente Biden pelo seu serviço e liderança. Vai Vice-Presidente Kamala Harris para Presidente."

Além de Beyoncé, Kamala também conta com o apoio de outros grandes nomes da indústria do entretenimento, como Taylor Swift e Robert De Niro. A artista, junto com o marido, Jay-Z, também já declararam apoio ao ex-presidente Barack Obama. Na época, fizeram um show ao democrata na Casa Branca.