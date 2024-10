Quem é o comediante responsável pela 'piada' que abalou a campanha de Trump

Em publicação no X, Hinchcliffe afirmou que pessoas que o criticam “não têm senso de humor”. Ele ainda retrucou o vice da chapa de Kamala Harris, o democrata Tim Walz, e o criticou por “reservar um tempo da ‘agenda lotada’ para analisar uma piada tirada do contexto para fazê-la parecer racista”.

These people have no sense of humor. Wild that a vice presidential candidate would take time out of his “busy schedule” to analyze a joke taken out of context to make it seem racist. I love Puerto Rico and vacation there. I made fun of everyone…watch the whole set. I’m a… https://t.co/VFxHRcdv5k