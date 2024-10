Enchentes se tornam o pior desastre da Espanha neste século com 155 mortos

Chuvas deixaram um rastro de destruição em diversas cidades do país - (crédito: JOSE JORDAN / AFP)

A província de Valência, na Espanha, busca corpos de vítimas das enchentes que atingem a região desde terça-feira (29/10). A tragédia se tornou o maior desastre do século XXI no país, com 155 mortos até o fim da manhã desta quinta-feira (31/10).

O número de mortos tende a aumentar nos próximos dias, conforme os corpos forem sendo resgatados. Ainda há pessoas presas dentro de carros atingidos pelas enchentes, de acordo com o ministro dos Transportes e da Mobilidade da Espanha, Óscar Puente.

As enchentes foram provocadas por chuvas torrenciais que deixaram um rastro de destruição. A água arrastou carros e transformou ruas em rios. Automóveis ficaram empilhados, fios de energia caíram e móveis foram atolados.

Bombeiros trabalham nos resgates das pessoas atingidas pelas chuvas. Assista a seguir uma operação:

Além da província de Valência, outros municípios foram afetados, como Castilla-La Mancha, que registrou dois mortos, e Andaluzia, que teve uma morte registrada. Em outras cidades, como Túris e Utiel, choveu o esperado para o ano todo.

Há previsão de mais chuva para Valência nesta quinta-feira, conforme a Agência Estatal de Meteorologia Espanhola. Deve chover entre 20 mm a 30 mm em toda a região.

Foi declarado luto oficial de três dias na Espanha. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, está indo para Valência. Nesta quinta, Sánchez disse que a tempestade ainda não acabou, solicitou que as pessoas fiquem em casa e escutem as recomendações do serviço de emergência.

Papa Francisco

Ainda nesta quinta, o Papa Francisco expressou solidariedade às vítimas das enchentes. A mensagem foi direcionada ao arcebispo Luis Arguello, da arquidiocese de Valladoid.

"Monsenhor Luis Arguello, querido irmão, quero expressar meu apoio ao povo de Valência, que você em Valladolid transmita a eles. Estou perto de todos neste momento de catástrofe e rezo por eles. Que Deus abençoe a todos”, disse Francisco em um vídeo publicado pelo Vaticano.