Trump ganha na Carolina do Norte, um dos estados-pêndulo, segundo projeção

Os republicanos venceram todas as eleições presidenciais na Carolina do Norte desde 2012. - (crédito: Getty Images via AFP)

O ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, venceu a disputa eleitoral na Carolina do Norte, um dos sete estados-pêndulo que vão decidir as eleições. De acordo com atualização das 1h25 (horário de Brasília) desta quarta-feira (6/11), do jornal The New York Times, Trump tem 50,8% dos votos, contra 48,1% de Kamala Harris. O estado vale 16 delegados.

Se vencerem todos os estados que são favoritos, Trump precisará de 51 delegados vindos dos sete estados-pêndulo, enquanto Kamala precisa de 44. Os republicanos venceram todas as eleições presidenciais na Carolina do Norte desde 2012.

Até 1h25 desta quarta-feira, de acordo com o jornal The New York Times, Donald Trump tem 230 delegados, contra 187 de Kamala Harris. Vence quem chegar nos 270 delegados.

Além da Carolina da Norte, fazem parte dos estados-pêndulo Arizona, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Nevada e Pensilvânia.

Entenda o sistema de votação americano

O sistema de votação americano é indireto. Isso quer dizer que o presidente não é eleito diretamente pelo voto da população, mas sim por um Colégio Eleitoral, formado por 538 delegados.

Cada estado tem um número determinado de delegados, a depender de acordo com a quantidade de habitantes e a representação no Congresso. O candidato mais votado pela população de um estado leva todos os delegados da área, mesmo que a diferença tenha sido de um voto.

O candidato será considerado vencedor se conquistar 270 dos 538 delegados do Colégio Eleitoral. As eleições tem apenas um turno e ganha quem tiver a maioria dos delegados.

Nos Estados Unidos, o voto é facultativo.