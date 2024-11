Kamala adia discurso após vitórias de Trump em estados-pêndulo

A candidata democrata e vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, informou que não fará o discurso esperado para a madrugada desta quarta-feira (6/11). De acordo com comunicado de Cedric Richmond, um dos chefes da campanha democrata, ela vai esperar "todos os votos serem contados" para se pronunciar.

Às 3h35, a apuração dos votos projetava uma possível vitória de Donald Trump — o jornal The New York Times apontou cerca de 95% de chance do republicano ser eleito.

A expectativa era que Harris falasse para a multidão reunida na Universidade Howard, em Washington D.C. "Vocês não ouvirão a vice-presidente esta noite, mas sim amanhã", declarou Cedric Richmond, aos apoiadores.

Crowds starting to leave the Kamala Harris election night at Howard University. pic.twitter.com/pQHv3VaGvQ — Joe Barnes (@Barnes_Joe) November 6, 2024

Ao longo da apuração, que confirmou a vitória de Donald Trump em estados decisivos, a festa em Howard passou a se desfazer. A música foi desligada e apoiadores deixaram o local, de acordo com a CNN.

Até as 3h35 desta quarta, Trump tinha 246 delegados e Kamala, 187, segundo projeção da emissora. Para vencer o pleito, é necessário conquistar 270 delegados.

Entenda o sistema de votação americano

O sistema de votação americano é indireto. Isso quer dizer que o presidente não é eleito diretamente pelo voto da população, mas sim por um Colégio Eleitoral, formado por 538 delegados.

Cada estado tem um número determinado de delegados, a depender de acordo com a quantidade de habitantes e a representação no Congresso. O candidato mais votado pela população de um estado leva todos os delegados da área, mesmo que a diferença tenha sido de um voto.

O candidato será considerado vencedor se conquistar 270 dos 538 delegados do Colégio Eleitoral. As eleições tem apenas um turno e ganha quem tiver a maioria dos delegados.

Nos Estados Unidos, o voto é facultativo.