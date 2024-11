Trump declara vitória e comemora "o maior movimento político" da história dos EUA

Na expectativa de ser nomeado o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o companheiro de chapa, J.D. Vance, discursaram para apoiadores em Mar-a-Lago, na Flórida, nesta quarta-feira (6/11).

De acordo com projeções, o republicano deve vencer as eleições e retornar à presidência em 2025. Segundo a CNN, até às 4h40 (horário de Brasília) faltavam apenas quatro delegados para Trump conquistar os 270 necessários para a eleição no país. Ele estava na frente na maioria dos estados com apuração restante.

"Gostaria de agradecer muito a todos vocês. Esse é um movimento nunca antes visto e, sinceramente, esse foi o maior movimento político, nunca antes visto na história desse país", iniciou o candidato.

"Nós superamos obstáculos que ninguém acreditava ser possível superar, e olha só o que aconteceu. [...] Para todos os cidadãos, lutarei por você com cada fibra do meu corpo até termos uma América forte para você e seus filhos", informou. Confira a fala no vídeo:

Trump estimou que deve ganhar 315 votos do Colégio Eleitoral. Todos os resultados devem ser divulgados nas próximas horas. "Ganhamos também o voto popular, que foi excelente. É uma sensação imensa de amor", afirmou.

O republicano agradeceu aos apoiadores da campanha, com menção especial a Elon Musk. "Eu te amo, Elon [..] Precisamos proteger os nossos gênios".

O republicano ainda celebrou a vitória do partido Republicano no Senado, que conquistou a maioria das cadeiras. "Vocês agora têm senadores maravilhosos, e parece que vamos ter o controle da Câmara dos Deputados", disse.

J.D. Vance também falou para a multidão. "Eu agradeço a oportunidade de me juntar a você nessa maravilhosa jornada, nós acabamos de iniciar a maior retomada política da história desse país [...] Nós também teremos a maior retomada econômica do país sob a liderança de Donald Trump", declarou.