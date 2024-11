Macron, Netanyahu e mais líderes internacionais parabenizam Trump

Líderes internacionais parabenizaram Donald Trump pela reeleição, na madrugada desta quarta-feira (6/11), antes mesmo do candidato atingir o número mínimo de 270 delegados para garantir a vitória. Até a última atualização desta reportagem, Trump ainda precisa conquistar mais quatro delegados. Chefes de estado de Israel, França, Itália e Ucrânia já parabenizaram o republicano pela vitória.

"Parabéns pelo maior retorno da história! Sua história volta à Casa Branca oferece um novo começo para os Estados Unidos e um poderoso comprometimento com a grande aliança entre Israel e a América", escreveu Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, no X (ex-Twitter).

O presidente francês, Emmanuel Macron, também deixou uma mensagem para Trump na rede social. "Pronto para trabalharmos juntos, como conseguimos fazer por quatro anos. Com suas convicções e as minhas. Com respeito e ambição. Por mais paz e prosperidade", publicou.

Ainda no X, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni desejou um bom trabalho para o novo presidente. "Itália e Estados Unidos são nações irmãs, ligadas por uma aliança inquebrável, valores comuns e uma amizade histórica. Bom trabalho, Donald Trump", afirmou.

"Parabéns, Donald Trump, por esta vitória histórica! [...] Aprecio o compromisso do presidente Trump com a abordagem “paz por meio da força” nos assuntos globais. Esse é exatamente o princípio que pode praticamente aproximar a paz justa na Ucrânia. Tenho esperança de que o colocaremos em ação juntos", postou Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.

Discurso da vitória

Apesar de o resultado ainda não ter sido formalizado, Trump fez um discurso para apoiadores, no qual agradeceu o apoio e prometeu melhorar a qualidade de vida no país. "Nós superamos obstáculos que ninguém acreditava ser possível superar, e olha só o que aconteceu. [...] Para todos os cidadãos, lutarei por você com cada fibra do meu corpo até termos uma América forte para você e seus filhos", informou.

O republicano ainda celebrou a vitória do partido Republicano no Senado, que conquistou a maioria das cadeiras. "Vocês agora têm senadores maravilhosos, e parece que vamos ter o controle da Câmara dos Deputados", disse.