Eleitores do Arizona aprovam ampliação do direito ao aborto em referendo

Dois funcionários eleitorais de diferentes partidos políticos registram notas enquanto abrem envelopes de cédulas contendo cédulas votadas após concluírem a verificação de assinatura durante o processamento dentro do Centro de Tabulação e Eleição do Condado de Maricopa (MCTEC) no dia da eleição, 5 de novembro de 2024 em Phoenix , Arizona. - (crédito: Patrick T. Fallon / AFP)

Os eleitores do Arizona votaram a favor da ampliação do direito ao aborto em um referendo realizado paralelamente às eleições presidenciais dos Estados Unidos, segundo as projeções da imprensa.

A emenda restabelece a possibilidade de aborto até a viabilidade fetal, ou seja, até as 24 semanas de gestação, ao invés das atuais 15 semanas.

O Arizona é um estado-chave para o resultado das eleições presidenciais. Os democratas esperam que o referendo tenha estimulado os eleitores a apoiar sua candidata Kamala Harris contra o republicano Donald Trump.

Proposta para ampliar direito ao aborto fracassa na Flórida

Uma consulta de iniciativa cidadã para ampliar o direito ao aborto para além das seis semanas de gestação fracassou nesta terça-feira (5) no estado americano da Flórida, anunciaram os canais de TV ABC e NBC.

A proposta buscava permitir o aborto até cerca de 24 semanas de gestação e exigia 60% de votos favoráveis, o limiar mais exigente entre os dez estados que organizaram consultas sobre esse tema paralelamente às eleições presidenciais.

Os defensores do direito ao aborto esperavam que o terceiro estado mais populoso do país voltasse a se tornar um refúgio para as mulheres do sudeste.