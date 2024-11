Kamala Harris reconhece derrota e parabeniza Trump pela vitória

Em ligação, Kamala Harris teria discutido com Donald Trump, presidente eleito, a importância de uma transição de poder pacífica e de se governar para todos os americanos - (crédito: AFP)

A vice-presidente e candidata democrata derrotada na eleição à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, ligou para Donald Trump, republicano eleito, nesta quarta-feira (6/11) para parabenizá-lo pela vitória. É o que noticia a imprensa norte-americana, de acordo com fala de assessor sênior de Harris.

A vice-presidente teria discutido a importância de uma transição de poder pacífica e de o presidente eleito governar para todos os americanos. À CNN, um familiar de Kamala disse que a ligação durou apenas alguns minutos.

Outros assessores, segundo a emissora norte-americana NBC News, contaram que Kamala passou o dia trabalhando no discurso de concessão que fará às 18h desta quarta (de acordo com o horário de Brasília), na Universidade Howard — pela qual se formou em ciências políticas e economia.

Foi dito também que, antes desta quarta-feira, os discursos de concessão ou de vitória tinham sido muito pouco trabalhados pela equipe da vice-presidente. O foco, até então, era preparar discursos que incentivassem apoiadores a "aguentarem firme", pois era esperado que os resultados da corrida eleitoral ainda fossem incertos a esta altura.

Segundo um oficial da Casa Branca, Joe Biden também pretende ligar para Trump ainda nesta quarta-feira e falar publicamente sobre o resultado da eleição. De acordo com a NBC, o oficial declarou que a reação do atual presidente à vitória do candidato republicano deve incluir "tudo o que Trump não fez quando Biden venceu em 2020 — uma ligação para parabenizá-lo, um convite à Casa Branca e uma oferta para assistir à inauguração dele".

Donald Trump venceu Kamala Harris na corrida à presidência dos Estados Unidos na manhã desta quinta-feira, tanto no que diz respeito ao Colégio Eleitoral, quanto no voto popular.