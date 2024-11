Ucrânia lança drones no maior ataque contra Moscou desde o início da guerra

Rússia e Ucrânia lançaram os maiores ataques de drones em mais de dois anos e meio de conflito, na madrugada deste domingo (10/11). Pela manhã, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter derrubado 34 drones ucranianos que tinham como alvo a região de Moscou.

Esse foi o maior ataque à capital russa desde o início do conflito, em fevereiro de 2022. Outros 36 drones foram abatidos em duas regiões que fazem fronteira com o local e outras três que fazem fronteira com a Ucrânia.

Três aeroportos da capital precisaram ser fechados temporariamente. Uma mulher de 52 anos ficou ferida e duas casas na localidade de Ramenskoye foram incendiadas.



Há quatro dias, Moscou lançou um ataque maciço de drones contra a capital ucraniana, que tem sido alvo de ataques quase diários no último mês.

Nesta madrugada, a Ucrânia registrou um novo ataque de 145 drones russos a seu território, disse o presidente do país, Volodimir Zelensky, no X (antigo Twitter).

A Força Aérea ucraniana disse em um comunicado que às 4h30, em Brasília, 62 dos 145 drones haviam sido neutralizados em 13 regiões do país. Até o momento, as autoridades de Kiev não relataram vítimas ou danos nem reivindicaram a responsabilidade pelos ataques contra Moscou.

Com informações da Agência France-Presse