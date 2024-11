Roubo de R$ 2 milhões: 22 toneladas de queijo desapareceram no Reino Unido

A Polícia Metropolitana de Londres e polícias de outros países se juntaram para localizar os 950 queijos — divididos em rodas, com o peso entre 10 e 24 quilos cada — desaparecidos - (crédito: Reprodução/Freepik)

A distribuidora de queijos artesanais de Londres, Neal's Yard Diary teve que lidar com o roubo de 22 toneladas de queijo cheddar premiado, em outubro. O resultado foi um prejuízo em mais de 300 mil libras (cerca de R$ 2 milhões). O suspeito foi um homem que fingiu ser um distribuidor de um grande varejista francês.

Em julho, o suspeito encomendou mais de 950 rodas de queijo, divididas em duas remessas e enviadas em setembro pela distribuidora londrina. A venda seria a maior da empresa, que acionou três marcas artesanais de cheddar: a Hafod, Westcombe e a Pitchfork. A Neal's Yard Diary só percebeu que se tratava de um golpe quando o pagamento não foi realizado após a entrega dos produtos.

Segundo a empresa, foram duas semanas tentando contato com o suposto comprador, que nunca respondeu. O queijo desapareceu sem deixar rastros e chamou a atenção da mídia internacional e produtores da região. Em nota, a Neal's Yard Diary informou ter pago o valor integral aos três produtores, para que não sofressem prejuízos.

A Polícia Metropolitana de Londres e polícias de outros países se juntaram para localizar os 950 queijos desaparecidos— divididos em rodas, com o peso entre 10 e 24 quilos cada. No final de outubro, um homem de 63 anos foi preso, suspeito de fraude e manuseio de bens roubados, interrogado e responde em liberdade.

O chef Jamie Oliver, famoso por apresentar programas de culinária, também ficou surpreso com o caso e se manifestou nas redes sociais, alertando os seguidores para que fiquem atentos e dando apoio à Neal's Yard Diary. Oliver nomeou o desaparecimento do cheddar de "o roubo do queijo ralado".

Até o fechamento desta matéria, não há atualizações do paradeiro dos queijos roubados.

