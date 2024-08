Lula fala com primeiro-ministro dos Países Baixos sobre combate à fome

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, nesta quinta-feira (22), por telefone, com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof, que assumiu o cargo recentemente, no início de julho. Em nota, o Planalto informou que o petista o parabenizou pela gestão e o convidou para aderir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que será lançada pelo Brasil em novembro, durante a Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro.

Lula e Dick Schoof também conversaram sobre a situação na Venezuela, já que os Países Baixos, assim como o Brasil, foram testemunhas da assinatura dos Acordos de Barbados.

“Os dois conversaram sobre a importância das relações bilaterais entre Brasil e os Países Baixos, que são o maior mercado para as exportações brasileiras na Europa e o quarto maior no mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Argentina”, disse o Planalto.

Horas antes, Lula conversou também por telefone com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Eles dialogaram sobre as guerras em curso atualmente entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e o grupo Hamas, na Faixa de Gaza.