Conheça a Casa Brasil, o puxadinho verde-amarelo na capital francesa

Paris — Há muito de Brasil na França durante os Jogos Olímpicos, além dos atletas. Durante os 16 dias oficiais da maior festa do esporte, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) exibirá com orgulho um puxadinho na Cidade Luz, focado na promoção da cultura e celebração das conquistas: a Casa Brasil.

Localizada no Parc La Villette, o maior parque de Paris, a Casa Brasil será aberta neste sábado (27/7). O Correio visitou o espaço destinado à festa do público, degustação de comidas e bebidas brasileiras e erguido para “emular” parte da festa preparada no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

“O principal motivo de ter uma Casa, que, no final, como conceito, é uma fan fest, é ter a transmissão. Os brasileiros podem vir aqui para torcer pelo Time Brasil, assistindo ao vivo às competições”, comentou Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.

A entidade olímpica estima aproximadamente 5 mil pessoas diariamente durante os Jogos Olímpicos. As entradas serão gratuitas, mas precisarão ser adquiridas pelo site casabrasil.soudaliga.com.br. Um dos trunfos da organização é a recepção aos medalhistas do país pelo narrador Galvão Bueno, embaixador da Casa Brasil. “Nossa principal entrega é valorizar os protagonistas desse momento, que são os atletas”, completa Herbetta.

A Casa Brasil tem área de 5.000m², com dois palcos para atrações musicais, apresentações, além de espaços voltados a prática de esportes, como futebol, vôlei de praia, basquete e skate.

O Parc La Villette

Um dos lugares favoritos dos parisienses no verão, está localizado na região norte da cidade, no chamado 19th arrondissement. Também é conhecido por ser a segunda maior área verde da França, com 55 hectares e receber programações culturais. Além da Casa Brasil, o parque abriu as portas para outras delegações, distribuídas em pavilhões.