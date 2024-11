Israel anuncia cessar-fogo com o Hezbollah

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou, na tarde desta terça-feira (26/11), que Israel firmou acordo de cessar-fogo com o grupo Hezbollah. Os confrontos entre os grupos iniciaram em 8 de outubro do ano passado, um dia após o início da guerra em Gaza, quando o grupo lançou mísseis contra o território judeu em apoio ao Hamas.

O anúncio de Netanyahu foi transmitido na televisão israelense e ocorreu após horas de reunião com o gabinete de segurança do primeiro-ministro. Com o acordo, o grupo fundamentalista deve retirar tropas armadas da fronteira ao sul do Rio Litani, enquanto forças de Israel devem se retirar do sul do Líbano.

As razões para o cessar-fogo fazem parte da estratégia de Netanyahu para direcionar ataques a outros locais. Segundo o primeiro-ministro, o primeiro motivo é “centrar-se na ameaça iraniana”, afirmação que optou por não dar detalhes. Outra justificativa é dar tempo para uma renovação no fornecimento de armas para as forças de israelense. Por último, ele destaca que um acordo com o Hezbollah deixaria o Hamas isolado, já que os dois grupos são aliados.

No comunicado, Netanyahu exaltou os ataques feitos por Israel aos territórios que chamou de “sete frentes” da guerra no Oriente Médio: Gaza; Judeia e Samaria, territórios que integram a Cisjordânia; Iémen; Iraque; Síria;e Líbano. Segundo o líder israelense, denunciado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, a duração do cessar-fogo “depende do que acontecerá no Líbano.



“Se o Hezbollah violar o acordo e tentar armar-se, atacaremos. Se ele tentar renovar a infraestrutura terrorista perto da fronteira, atacaremos. Se ele lançar um foguete, se cavar um túnel, se trouxer um caminhão com mísseis - atacaremos”, declarou.



A guerra aberta entre os grupos começou em 23 de setembro. Nos últimos meses, as forças de Israel intensificaram os ataques ao Líbano sob pretexto de destruir e desarticular o comando do Hezbollah. Mais de 3,6 mil pessoas morreram no território libanês desde outubro do ano passado.