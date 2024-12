Polícia faz buscas por brasileiro desaparecido em hospitais e necrotérios

A polícia francesa faz buscas em necrotérios e hospitais à procura do fotógrafo mineiro Flávio de Castro Sousa, que desapareceu em Paris, na França, na quinta-feira (26/11). Uma parente do brasileiro, que não quis se identificar, disse ao G1 que há esperança de que ele seja encontrado vivo.

Leia também: O que se sabe sobre o caso do fotógrafo brasileiro desaparecido em Paris

Flávio caiu no Rio Sena, foi internado no hospital Georges Pompidou na manhã do dia do desaparecimento. Ele deixou a unidade de saúde ao meio-dia e retornou ao apartamento situado na Rua des La Reculette. Depois não respondeu mais às mensagens da família e amigos.

Morador de Belo Horizonte, Flávio chegou a Paris em 1º de novembro para um casamento. Ele desapareceu no mesmo dia que pretendia retornar ao Brasil. A última publicação do fotógrafo nas redes sociais ocorreu em 25 de novembro, um dia antes dele desaparecer. A postagem é uma imagem em preto e branco que mostra Flávio com uma câmera antiga nas mãos, no Museu do Louvre, em Paris.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por fla?vio carrilho de castro (@flaviocarrilhodecastro)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na madrugada de quarta-feira (28/11), um homem desconhecido atendeu o celular de Flávio após a mãe do fotógrafo ligar, mas ele não se comunicava em português. O homem, então, passou o telefone para um brasileiro chamado Denis, funcionário de um restaurante francês. Denis conversou com a mãe de Flávio e esclareceu que o celular dele havia sido encontrado dentro de um vaso de plantas.

O Ministério das Relações Exteriores informou, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Paris, que "tem conhecimento do caso, está em contato com as autoridades locais e presta assistência consular aos familiares do nacional".