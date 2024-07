Prefeita de Paris mergulha no Rio Sena a nove dias das Olimpíadas

Três integrantes do governo da França mergulharam, na manhã desta quarta-feira (17/7), no rio Sena em um ato simbólico a nove dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, entre eles a prefeita da cidade, Anne Hidalgo. O objetivo foi mostrar que às águas do rio não estão poluídas e que as provas de águas abertas, que serão realizadas nele, podem ocorrer.

Segundo autoridades, o estado bacteriológico do Sena melhorou e a vazão continua em queda, mas as provas programadas para ocorrer no local, ainda não estão confirmadas. São elas: triatlo (30 e 31 de julho, 5 de agosto), natação em águas abertas (8 e 9 de agosto) e o paratriatlo (1º e 2 de setembro).

O mergulho histórico das autoridades — que incluiu Anne Hidalgo, prefeita de Paris, o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Estanguet, e o prefeito da região de Île-de-France — ocorreu a uma temperatura local de 20 graus.

Centenas de pessoas se reuniram na ponte Sully para observar a cena. Já iternacionalmente, o evento pode ser encarado como em vão, mas para os organizadores do evento, tem uma grande importância já que o rio foi transformado como a estrela do evento.

"Foi um dia de sonho. A promessa foi cumprida. Tivemos muito trabalho, havia uma dimensão técnica, infraestruturas que deveriam ser conectadas, os barcos... conseguimos", declarou Hidalgo após o mergulho.

Ao todo, as autoridades francesas gastaram quase 1,4 bilhão de dólares (R$ 7,63 bilhões na cotação atual) para limpar o rio, proibido para mergulhos há mais de um século devido à navegação fluvial e à poluição.

A expectativa de que o presidente da França, Emmanuel Macron, também mergulhe no Rio antes dos Jogos.

Veja o vídeo do momento: