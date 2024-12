Starlink vai passar a oferecer conexão de internet para celular nos EUA

A Starlink, empresa de redes de satélites de Elon Musk, começou a oferecer serviços de conexão móvel para celulares nos EUA. A ideia da tecnologia Direct to Cell é conseguir levar internet para lugares que, atualmente, são considerados remotos e não possuem acesso à internet.

No momento, o serviço está limitado a mensagens de texto, mas, no futuro, a empresa pretende incorporar ligações e áudios.

Esse tipo de conexão oferecida pela Starlink não depende de torres terrestres nem dos terminais da companhia usados regularmente pelos clientes da empresa. Ele usa apenas os satélites da companhia para enviar e receber dados para os smartphones.

O programa, que já foi utilizado em situações emergenciais nos EUA, como o furacão Helene, foi aprovado pela Comissão Federal de Comunicações (FCC) e funciona com parcerias com operadoras de celular, como a T-Mobile, por exemplo. Não há informações sobre a chegada do sistema ao Brasil.