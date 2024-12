A corrida para fazer "cópia" digital de país que pode sumir com mudanças climáticas

Tuvalu é uma pequena nação da Oceania, formada principalmente por nove ilhas de coral.

Atualmente, o país enfrenta a possibilidade de não ser mais habitável no futuro. O aumento do nível dos mares, causado pelas mudanças climáticas, está engolindo a sua costa.

O que fazer para combater esta ameaça existencial? Construir muralhas junto ao mar? Tentar recuperar terreno do oceano? Mudar toda a população de lugar?

Todas estas soluções têm sido analisadas por outras pequenas nações insulares que enfrentam problemas parecidos – e pelos próprios tuvaluanos. Mas Tuvalu está um passo à frente dos demais na sua tentativa de preservar sua terra e suas tradições nacionais.

Frente à possibilidade de que sua realidade física seja tragada pelo oceano, o governo local está construindo uma cópia digital do país – um backup de tudo, desde as residências até as suas praias e árvores.

A esperança é que esta réplica virtual preserve para as gerações futuras a beleza e a cultura de Tuvalu – além dos direitos legais dos seus 11 mil cidadãos.

A iniciativa faz parte do projeto governamental chamado Future Now ("Futuro Agora", ou "Te Ataeao Nei", em tuvaluano). O programa é dedicado à diplomacia internacional e à adaptação pragmática do país às mudanças climáticas.

O vídeo parece mais uma continuação da série Matrix do que um discurso oficial do governo. Nele, Kofe aparece de pé em uma praia, com areia branca e palmeiras agitadas pelo vento.

Mas, à medida que a câmera se afasta para revelar a paisagem, as imagens começam a falhar. Pedras e areia se movem de forma não natural e as aves marinhas voam sobre o fundo escuro do abismo.

Aquela praia não faz parte da nação verdadeira. Ela é o início do irmão gêmeo de Tuvalu no mundo digital – a reconstrução virtual de uma pequena ilha chamada Te Afualiku. Com sua baixa altitude, ela pode ser a primeira vítima fatal das mudanças climáticas em Tuvalu.

"Nossa terra, nosso oceano e nossa cultura são os bens mais preciosos do nosso povo", declarou Kofe . "E, para mantê-los em segurança, independente do que acontecer no mundo físico, nós iremos movê-los para a nuvem."

Alamy Grande parte de Tuvalu, incluindo muitas casas e sua infraestrutura, irá ficar abaixo da linha da maré alta até 2050.

Além de criar uma cópia virtual das ilhas, o projeto Nação Digital buscará armazenar o patrimônio cultural do país.

Cidadãos foram convidados a enviar seus pertences e recordações mais preciosos para digitalização – objetos com valor sentimental, histórias dos seus avós e festivais de dança, por exemplo. Com isso, será possível criar um arquivo "destinado a preservar a própria alma de Tuvalu", segundo uma apresentada por Kofe, em 2023.

Mas o ministro também deixou claro que existe um forte elemento prático no projeto. Ameaçadas pela perda do seu território físico, as pequenas nações insulares estão enfrentando, de forma muito concreta, a questão de como preservar a sua soberania.

A atual legislação internacional é inadequada para países que enfrentam perda de território ou de condições de habitabilidade, devido às mudanças climáticas. Ela exige que uma nação soberana tenha um território claramente definido e uma população permanente.

Mas estas duas características deixaram de ser uma certeza para o futuro de Tuvalu.

Por isso, além de garantir as fronteiras da nação no metaverso, o governo tuvaluano tenta criar passaportes digitais, armazenados em blockchain, para permitir que o governo continue a funcionar. Estes passaportes incluem de tudo, desde a realização de eleições e plebiscitos até o registro de nascimentos, mortes e casamentos.

Em última análise, Tuvalu espera que o projeto possa oferecer um novo modelo de Estado, mais adaptado às necessidades e capacidades de um mundo moderno, em aquecimento e com presença online cada vez maior.

Tuvalu já consagrou uma nova definição de Estado na sua Constituição. Esta definição é cada vez mais reconhecida por outros países, principalmente pelos que se encontram em situação similar.

Resta saber quantos países que enfrentam ameaças existenciais menores irão demonstrar a mesma solidariedade.

Corrida contra o tempo

Mas nem todos estão convencidos pela proposta tuvaluana. Alguns defendem que ela representa o mesmo uso intenso de recursos que vem causando as mudanças climáticas.

Até mesmo dentro do próprio governo de Tuvalu, houve certo ceticismo sobre o projeto Nação Digital.

Mas, fundamentalmente, a proposta reconhece que a mudança está chegando às ilhas e que muitos dos seus moradores irão inevitavelmente se mudar do país, à medida que as dificuldades começarem a aumentar e as oportunidades se reduzirem.

Uma avaliação recente de cientistas da Nasa indica que grande parte do território de Tuvalu, incluindo sua infraestrutura básica, ficará abaixo do nível da maré alta até 2050.

Em todos os cenários climáticos, o país irá sofrer mais de 100 dias de cheias todos os anos até o final do século. E existem outros impactos a serem enfrentados, como a intrusão de água salgada, as ondas de calor e a intensificação dos ciclones.

Os cientistas demonstraram que o aumento global das temperaturas em mais de 1,5°C é uma ameaça importante para as pequenas nações insulares. E, entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024, pela primeira vez, o aumento da temperatura global ultrapassou o nível de 1,5 °C por um ano inteiro.

Alamy As leis internacionais exigem que as nações soberanas tenham um território claramente definido e população permanente – dois requisitos que não estão garantidos para o futuro de Tuvalu.

Como os países desenvolvidos ainda não começaram a reduzir suas emissões com velocidade suficiente para ajustar a trajetória de aumento das temperaturas, o irmão gêmeo digital das ilhas será uma forma para que os futuros emigrantes de Tuvalu preservem sua conexão entre si e com suas terras e o patrimônio perdido.

Sem dúvida, esta medida representa o abandono do mantra "não estamos afundando, estamos lutando", que foi a base da retórica das nações da Oceania até aqui.

A possibilidade de relocação em massa de Tuvalu para a Austrália (a cerca de 5 mil km de distância) passou recentemente a ser realidade, após o tratado assinado entre as duas nações em 2023.

O acordo permite a migração anual de 280 cidadãos tuvaluanos para a Austrália. Eles receberão novos vistos que irão permitir que eles morem, trabalhem e estudem no país. Haverá também formas de requerer a cidadania australiana.

Mas nem todos concordam que já tenha chegado a hora de desistir das ilhas.

"O conceito da criação de uma nação digital tuvaluana no metaverso indica que Tuvalu irá desaparecer com o aumento do nível do mar e que devemos fazer uma cópia digital do país", declarou o ex-primeiro-ministro de Tuvalu e agora líder da oposição Enele Sopoaga, em pronunciamento à imprensa em relação às propostas.

Para ele, "não existem fundamentos para esta proposição nas leis internacionais e não há absolutamente nenhuma razão para acreditar que Tuvalu irá desaparecer, mesmo com o aumento do nível do oceano".

Em setembro, no plenário da Assembleia Geral da ONU sobre as ameaças existenciais causadas pelo aumento do nível do mar, a ativista climática tuvaluana Grace Malie declarou aos delegados que seu país e outros Estados insulares "não serão engolidos pelo mar em silêncio". Eles "continuarão a lutar" pela sua terra, cultura e futuro.

"Não são apenas as nossas casas que estão em risco", disse ela, sobre os tuvaluanos. "É a nossa dignidade, nossa cultura, nosso patrimônio."

"Não é algo que possamos colocar nas malas e levar embora. Fizemos o mínimo para causar a crise, mas estamos pagando o preço mais alto."

Digitalizar sem desistir do físico

Mesmo com alguns tuvaluanos considerando a possibilidade de emigrar para a Austrália, Tuvalu dobrou a aposta, pressionando os australianos a reduzir a extração e exportação de combustíveis fósseis do país.

Já outros indicam que a construção do irmão gêmeo digital de Tuvalu não significa desistir dos esforços de salvar as suas ilhas. Eles defendem que o trabalho de proteção física do arquipélago pode caminhar lado a lado com a preservação da sua memória no metaverso.

"O programa Nação Digital não significa que aceitamos a perda do país como entidade física", afirma o pesquisador tuvaluano Taukiei Kitara, da Universidade Griffith, na Austrália. Ele é um dos autores de um estudo recente sobre a iniciativa Nação Digital.

Kitara destaca que este é apenas mais um projeto entre muitos, na luta de Tuvalu contra as mudanças climáticas. E tem a vantagem de ser conduzido pelos próprios tuvaluanos.

O governo local também está gastando milhões de dólares, por exemplo, na recuperação de terras, com um projeto de adaptação do litoral do país.

Nos últimos dois anos, faixas de terra livres de enchentes foram acrescentadas às ilhas de Funafuti e Fogafale. Elas oferecem espaço para moradias, infraestrutura e outros serviços essenciais.

Já nas ilhas externas de Nanumaga e Nanumea, novas barreiras de proteção evitam que a maré atinja as casas, escolas, hospitais, áreas agrícolas e o patrimônio cultural da região.

"O planejamento para diversos cenários – o melhor caso, o pior e os intermediários – é algo sensível, quando o assunto é a gestão de riscos", explica Kitara, "e esta é a tática adotada pelo atual governo de Tuvalu, bem como pelos diversos governos anteriores."

Deixando de lado se o governo deve ou não se preparar para um futuro sem as ilhas, algumas pessoas sugerem que o plano Nação Digital é simplesmente impraticável, em um país que permanece comparativamente desconectado do mundo digital.

Eles defendem que o projeto é pouco mais que um exercício de relações públicas, projetado para chamar a atenção internacional e convencer as nações mais ricas a reduzir suas emissões – o que é fundamental para a própria sobrevivência das ilhas físicas.

Mas os esforços desenvolvidos pelo governo tuvaluano para mapear as ilhas e ampliar a conectividade do país indicam que este projeto é mais do que uma simples forma de pressão diplomática.

No primeiro ano após o anúncio na COP27, Tuvalu completou a varredura 3D de todas as suas 124 ilhas. O país usou a tecnologia de detecção e telemetria por luz (Lidar, na sigla em inglês), uma técnica de varredura aérea a laser.

O país, agora, está aumentando sua conectividade digital, com a instalação de um cabo submarino de telecomunicações. Ele irá ajudar a fornecer a largura de banda necessária para colocar o projeto em ação.

A organização não governamental global Place apoia o mapeamento de livre acesso e outros dados geográficos. E, entre março e abril de 2024, ela começou a mapear as características físicas da capital de Tuvalu, Funafuti.

A ONG usa drones e câmeras de 360 graus para registrar imagens aéreas e das ruas locais. Estes dados brutos podem ser empregados para criar imagens no estilo do Google Earth ou do Street View, mas com superalta resolução.

Esta precisão é necessária para poder capturar os detalhes das ilhas mais estreitas, que têm apenas dezenas de metros de largura em alguns pontos. A precisão das imagens de satélites não é suficiente para atingir este nível de detalhamento.

"Nós cobrimos toda a ilha de carro, depois substituímos os veículos por bicicletas para as ciclovias e, depois, por câmeras minúsculas para todos os caminhos a pé", explica Frank Pichel, supervisor de operações de campo da Place. "Acho que cobrimos cerca de 80 ou 90 km, realmente o máximo que conseguimos."

Longe de ser um exercício de relações públicas, Pichel destaca que a criação de um "irmão gêmeo digital" apresenta diversas aplicações no mundo real. Ela pode ajudar a nação a se adaptar e combater de forma prática as mudanças climáticas.

Registrando o tamanho e o ângulo dos telhados, por exemplo, o projeto pode modelar a capacidade de instalação de painéis solares no futuro. E a varredura dos tanques de armazenamento de água pode ajudar a estimar a disponibilidade de água potável na ilha.

Pichel ressalta que esta técnica não é exclusiva de Tuvalu, mas a dimensão cultural e o senso de urgência criado pelas mudanças climáticas aumentam o significado da tarefa.

"Se você observar a economia dos países desenvolvidos, eles estão procurando seguir este formato, mesmo sem chamá-lo de gêmeo digital", explica ele. E Pichel oferece um exemplo dessas iniciativas.

"Londres quer um 'gêmeo digital' do seu cabeamento subterrâneo, para ter certeza de que eles não irão atingir fios ou antigas linhas de esgoto. Ou seja, é algo que já existe na gestão de dados espaciais há muito tempo e, talvez, cresça um pouco mais com um novo rótulo."

A próxima etapa do trabalho em Tuvalu seria mapear o restante das ilhas, para depois preencher as lacunas restantes, segundo Pichel.

As ilhas são locais remotos – ela ficam em uma cadeia com cerca de 676 km de extensão. Por isso, o mapeamento será um trabalho difícil e demorado.

Mas a equipe da Place espera voltar para obter mais dados a cada dois anos, já que as ilhas estão em fluxo constante, devido aos impactos das mudanças climáticas.

À medida que aumenta o nível do mar, a construção da sua réplica digital pode ajudar Tuvalu a preservar mais do que o imaginado.

O futuro físico das ilhas pode ser incerto, mas sua jornada digital está apenas começando.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Earth.