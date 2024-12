Militares dizem que lei marcial segue válida na Coreia do Sul

População toma as ruas da Coreia do Sul, após a decretação de lei marcial pelo presidente - (crédito: Anthony Wallace/AFP)

De acordo com o portal sul-coreano YTN, oficiais militares da Coreia do Sul disseram que lei marcial no país vai permanecer em vigor até que o próprio presidente Yoon Sukyeol, que a decretou na manhã desta terça-feira (3/12) — segundo o horário de Brasília —, a suspenda. Mais cedo, 190 parlamentares que conseguiram entrar na Assembleia Nacional antes de ela ser sitiada votaram contra a medida. Leia também: Saiba o que é Lei Marcial, decretada pelo presidente da Coreia do Sul

Por volta das 23h do horário do país, o presidente Yoon Sukyeol, da Coreia do Sul, declarou lei marcial de emergência — que estabelece controle militar e restringe direitos civis —, acusando a esquerda sul-coreana de rebelião e simpatia pela Coreia do Norte.

Apesar de a decisão suspender o direito de assembleia e de forças militares terem cercado o parlamento a fim de impedir sessão extraordinária, 190 parlamentares conseguiram entrar no prédio e votar contra a lei marcial. Em teoria, então, ela estaria revogada; após a votação, segundo repórter baseado em Seul, capital do país, publicou no X, o orador do parlamento disse aos soldados que “agora que a lei marcial foi anulada, vocês precisam ir embora”.

O ex-presidente Moon Jaein também usou o X para divulgar uma nota em que, “como antigo comandante das Forças Armadas”, urge para que a lei marcial seja suspensa. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular “As forças militares não deveriam repetir seus erros contra o povo”, escreveu ele. “As forças militares não deveriam ser mobilizadas para declarar uma lei marcial anticonstitucional. Especialmente, não deveriam intervir nas atividades da Assembleia Nacional e seus membros, que têm o poder constitucional de demandar a suspensão da lei militar. Às forças militares urge que cumpram seus deveres originais em seus lugares. Por favor, tenham em mente que é dever e missão dos militares neste momento se preparar para a crise de segurança causada pela declaração de uma lei marcial anticonstitucional.” ?? ???????? ?????. pic.twitter.com/UUDns34ZM0 — ??? (@moonriver365) December 3, 2024