Saiba o que é Lei Marcial, decretada pelo presidente da Coreia do Sul

O presidente não esclareceu quais seriam as ameaças que o levaram a tomar esta decisão, mas deixou claro o intuito de combater as "forças pró-Coreia do Norte" - (crédito: Reprodução/Freepik)

O presidente Yoon Suk Yeol, da Coreia do Sul, decretou nesta terça-feira (3/12) a Lei Marcial como medida de urgência contra a oposição. Ele afirma que o grupo possui um comportamento anti-estatal e simpatizante com a Coreia do Norte.

No pronunciamento, o presidente não esclareceu quais seriam as ameaças que o levaram a tomar esta decisão, mas explicou que o intuito é combater as “forças pró-Coreia do Norte” que estariam comprometendo a ordem constitucional do país, se referindo a uma suposta ameaça comunista.

A Lei Marcial está prevista no artigo 77 da Constituição da Coreia do Sul e é a ordem que dá o direito de que as forças armadas assumam funções administrativas e judiciais. Com a lei, pode-se instalar toques de recolher, vetar reuniões e a manifestação de opiniões, além de restringir a livre circulação, para manter a população em casa. Ela pode ser declarada em casos de guerras, desastres naturais ou revoltas.

Leia também: Por que Coreia do Sul declarou lei marcial no país



Por “suspender” leis civis e adotar alternativas militares, é considerada uma medida preventiva visando manter a ordem e a segurança durante emergências. Na teoria, ela é temporária e deve ter um prazo definido para o fim, mas, na prática, pode ser prorrogada por tempo indefinido.

Leia também: As imagens de satélite que mostram como Israel está isolando norte de Gaza do resto do território palestino



Esta lei já foi utilizada outras vezes na Coreia do Sul, principalmente na década de 1960, época em que o país passava por constantes golpes militares e protestos. Desde a redemocratização do país, no fim dos anos 1980, esta é a primeira vez que um presidente recorre à lei novamente.

*Estagiária sob supervisão de Luciana Corrêa