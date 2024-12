Incêndio atinge a Califórnia e obriga moradores a saírem de casa

Um bombeiro puxa uma mangueira de água enquanto o Franklin Fire queima palmeiras em Malibu, na Califórnia - (crédito: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Um incêndio de grandes proporções atinge a Califórnia, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (10/12). O Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios destacou que os fortes ventos podem contribuir para a propagação do fogo.

"Os moradores são instados a permanecerem vigilantes e usarem extrema cautela para evitar desencadear um incêndio florestal", disse o órgão local, nas redes sociais.









O incêndio queimou 1.800 acres perto da Universidade Pepperdine e provocou evacuações ao longo da costa de Malibu. Algumas casas foram destruídas.

"Devido às preocupações contínuas com incêndio e segurança, todas as escolas de Malibu estão fechadas hoje, 10 de dezembro, até novo aviso. As autoridades estão pedindo aos moradores e visitantes que fiquem longe da área, pois o incêndio continua a representar uma ameaça significativa", alertou o governo da Califórnia.