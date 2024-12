Duas pessoas morrem após queda de árvore na Indonésia

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após uma queda de árvores em um parque na Indonésia. O incidente aconteceu nesta terça-feira (10/12) por volta de 12h25 (1h25 no horário de Brasília) na Floresta dos Macacos em Ubud, cidade na província de Bali, quando turistas estrangeiros caminhavam pelo local, registrado em vídeo que circula nas redes sociais.

Nos vídeos, é possível ver os turistas passeando quando uma árvore grande desaba. Em seguida, é possível ver os visitantes correndo para se protegerem.

Dua wisatawan monkey forest Ubud Bali meninggal tertimpa pohon tumbang

Segundo as autoridades locais, as vítimas foram a francesa Justine Christine, de 32 anos, e a sul-coreana Kim Hyoeun, de 42. Outra mulher da Coreia do Sul, de 43 anos, foi gravemente ferida e recebeu atendimento na reserva. Outros cinco tiveram ferimentos leves. As vítimas foram levadas para hospitais na área de Ubud. A nacionalidade das pessoas que tiveram ferimentos leves não foi revelada.

O local foi evacuado e segue fechado para investigações sobre a causa do incidente.

Em comunicado, o Chefe de Relações Comunitárias da Polícia Distrital de Bali, Jansen Avitus, aconselhou a população a ter cuidado ao sair de casa. Nos últimos dias, regiões em volta da ilha turística têm sido atingidas por tempestades e ventos fortes.

Pohon pohon tua bertumbangan @ monkey forest sangeh.