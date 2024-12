Startup faz pesquisa de satisfação e "demite" funcionários estressados

A falha na estratégia de marketing serviria para anunciar a introdução de programa com foco no bem-estar dos funcionários - (crédito: Elisa Ventur Unsplash)

Uma funcionária da YesMadam, empresa de serviços de beleza da Índia, divulgou nas redes sociais um e-mail, enviado pela startup, informando a demissão de 100 contratados que estariam estressados no trabalho. A postagem acabou gerando repercussão e indignação entre os internautas. Nesta terça-feira (10/12), no entanto, a YesMadam publicou uma nota explicando que a postagem era uma campanha com o objetivo de destacar o "sério problema do estresse no local de trabalho".

Demitidos pelo estresse

O e-mail havia sido publicado na rede social LinkedIn. Nele, a empresa informava que uma pesquisa havia sido realizada recentemente para entender os "sentimentos sobre o estresse no trabalho" entre os funcionários. "Como uma empresa comprometida em promover um ambiente de trabalho saudável e solidário, consideramos cuidadosamente o feedback", dizia a empresa, no e-mail.

"Para garantir que ninguém permaneça estressado no trabalho, tomamos a difícil decisão de encerrar as relações com os funcionários que indicaram níveis significativos de estresse", continuou. "Essa decisão tem efeito imediato, e os funcionários afetados receberão detalhes adicionais separadamente."

"O que está acontecendo na YesMadam?", questionou a funcionária responsável pela publicação. "Primeiro vocês conduzem uma pesquisa aleatória e depois nos demitem da noite para o dia porque estamos nos sentindo estressados? E não só eu, 100 outras pessoas também foram demitidas."

A publicação se tornou viral, recebendo comentários no próprio LinkedIn, além das redes sociais Reddit e X (antigo Twitter).

"Achei que fosse uma piada... Eu estava tristemente errada", comentou uma internauta. "Uma empresa realmente demitiu todos os funcionários que relataram estar estressados em uma pesquisa sobre estresse que sua equipe de RH fez... e então incitou seus funcionários a pensar que era para seu próprio benefício. Os executivos devem ser demitidos..." A falha estratégia de marketing Após a reação negativa dos internautas, a YesMadam informou que nenhum funcionário havia sido demitido e que o e-mail não passava de uma campanha com o objetivo de chamar atenção para a questão do estresse no trabalho. Leia também: Os jovens que estão marcando encontro às cegas para fazer amigos: 'Nossa geração é mais solitária'

"Pedimos sinceras desculpas por qualquer aflição causada por postagens recentes nas redes sociais sugerindo que demitimos funcionários por estarem estressados", diz a nota de três páginas. "Vamos ser claros: ninguém foi demitido na YesMadam. Nunca tomaríamos uma atitude tão desumana."

A falha estratégia de marketing serviria para anunciar a introdução do programa corporativo "Happy 2 Heal", com o foco na priorização do bem-estar dos funcionários. Segundo a empresa, o novo programa contará com massagens na cabeça e sessões de spa no local de trabalho.

Também foi anunciada a "primeira Política de Licença para Desestressar da Índia", que permitirá seis licenças remuneradas para cada funcionário. As folgas extras serviriam para cuidar da saúde mental, além de sessões de spa gratuitas em casa.

