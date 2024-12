Quem é a única brasileira na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo

Tarciana Medeiros tomou posse como presidente do Banco do Brasil em 16 de janeiro de 2023 - (crédito: Fernando Santos/Divulgação BB )

Tarciane Medeiros, presidente do Banco do Brasil, é a única brasileira na lista da revista Forbes das 100 mulheres mais poderosas do mundo em 2024. Ela ocupa a 18ª posição do ranking liderado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e divulgado nesta quinta-feira (12/12).

Em segundo lugar na lista aparece a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Em seguida estão a primeira-ministra da Itália, Giorgina Meloni, e a primeira mulher a presidir o México, Claudia Sheinbaum.

Outro destaque é a cantora Taylor Swift, na 23ª posição. A Forbes destacou que a artista norte-americana não está apenas quebrou recordes de turnê com Eras Tour, mas também está "reescrevendo a economia da indústria musical". Beyoncé aparece em 35º lugar, Oprah Winfrey em 33º e Rihanna em 76º.

A lista das mulheres mais poderosas do mundo de 2024 considera quatro métricas principais: dinheiro, mídia, impacto e esferas de influência. "O resultado são 100 mulheres em setores como finanças, tecnologia e mídia, que juntas comandam um poder econômico de US$ 33 trilhões (cerca de R$ 200 trilhões) e influenciam mais de 1 bilhão de pessoas", cita a Forbes.

"Essas líderes provam que, em um mundo onde a transformação é a moeda da influência, as mulheres não estão apenas participando das mudanças – elas estão moldando o futuro. E, por essa métrica, o poder coletivo feminino está em ascensão", acrescenta a revista.

Quem é Tarciane Medeiros?

Tarciana Medeiros tomou posse como presidente do Banco do Brasil em 16 de janeiro de 2023. Ela tornou-se a primeira mulher negra a ocupar o posto na instituição. Nascida em Campina Grande, na Paraíba, foi feirante e professora antes de passar, há mais de 20 anos, no concurso do Banco do Brasil.

No Instagram, a presidente do Banco do Brasil disse que sente alegria e honra por fazer parte do ranking da Forbes pelo segundo ano consecutivo. Em 2023, ela ocupou a 24ª posição.

"Só tenho a agradecer pelo reconhecimento. Destaco que não é só meu. Ele pertence a todos os colegas e parceiros que fazem das estratégias e ações à frente do Banco do Brasil realidades que transformam a vida de tantas comunidades no Brasil e no mundo", afirmou.

"Espero que ver uma brasileira em um ranking desses seja inspiração para nossas meninas por todos os cantos do país. Acreditem, estudem, se preparem e invistam em seus sonhos. É possível chegar aonde vocês quiserem", acrescentou Tarciana.

