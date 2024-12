Taylor Swift bate recorde com turnê mais lucrativa da história

Taylor Swift encerrou a The Eras Tour neste domingo (8/12) batendo o recorde de turnê mais lucrativa da história, após vender US$ 2.077.618.725 em ingressos (cerca de R$ 12,6 bilhões de reais). O valor representa o dobro das vendas brutas de ingressos de qualquer outra turnê. Os números foram obtidos pelo The New York Times.

O recorde anterior pertencia ao Coldplay que, segundo a Billboard, vendeu US$ 1 bilhão em ingressos durante a turnê Music of the spheres. Antes, Elton John tinha a maior bilheteria, com a Farewell yellow brick road tour, que arrecadou US$ 939 milhões. Por fim, Ed Sheeran detinha o recorde antes de todos os artistas citados, após vender US$ 776 milhões durante a turnê Divide.

Todos os shows da Eras Tour se esgotaram, e ingressos extras chegaram a ser vendidos por preços altíssimos. Uma estimativa aponta que mais de 10 milhões de pessoas compareceram aos shows, o que significa que, em média, cada assento foi vendido por cerca de US$ 204.

O maior público foi em Melbourne, na Austrália, que em uma única noite atraiu 96.006 pessoas. Já as oito noites de Taylor no Estádio de Wembley em Londres, acumularam 753.112 fãs para assistir às apresentações da cantora.

A The Eras Tour durou quase dois anos e tomou conta da cultura pop. Durante a turnê, Taylor subiu ao palco 149 vezes. O último show ocorreu ontem, em Vancouver, no Canadá. No Brasil, a artista se apresentou em seis shows, no Rio de Janeiro e em São Paulo.