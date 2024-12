Policial aposentado encontra tesouro de músicas inéditas de Michael Jackson

Foram encontradas 12 fitas cassete, além de gravações de áudio digitais (DAT) com 12 canções inéditas de Michael Jackson, criadas antes do lançamento do álbum indicado ao Grammy 'Dangerous', em 1991 - (crédito: Divulgação/Lionsgate)

Um agente aposentado da polícia rodoviária da Califórnia encontrou um tesouro de músicas inéditas do falecido rei do pop americano Michael Jackson, noticiou, nesta quinta-feira (13), o veículo especializado Hollywood Reporter.

O ex-agente Gregg Musgrove encontrou as gravações em um depósito de armazenamento na cidade de Van Nuys, comprado por um sócio, segundo o Hollywood Reporter.

O depósito pertenceu ao produtor musical Bryan Loren, que também trabalhou com artistas como Whitney Houston e Sting, mas cujo paradeiro atual é desconhecido.

Dentro do depósito foram encontradas 12 fitas cassete, além de gravações de áudio digitais (DAT) com 12 canções inéditas de Michael Jackson, criadas antes do lançamento do álbum indicado ao Grammy Dangerous, em 1991.

Infelizmente para os muitos fãs de Jackson, um advogado contratado por Musgrove que entrou em contato com o Jackson Estate — que administra o legado do cantor — foi informado de que todos os direitos autorais de suas gravações e composições pertencem ao espólio, impossibilitando a divulgação pública das músicas.

O Jackson Estate esclareceu posteriormente ao Hollywood Reporter que também possui os originais dessas gravações e que "nada comercial ou de outro tipo pode ser feito com as cópias DAT".

Algumas fitas incluem a voz de Michael Jackson e de Bryan Loren em uma aparente discussão sobre as músicas e o processo criativo.

"Ouvir Michael Jackson falar e brincar foi realmente incrível", comentou Musgrove.

O conjunto de canções inclui uma intitulada Don't Believe It, que aparentemente faz referência aos rumores sobre supostos abusos sexuais de Jackson contra menores. Outra faixa, Truth on Youth, parece ser um dueto de rap entre Jackson e LL Cool J.

Musgrove planeja oferecer as fitas para grandes casas de leilão.

Em 2012, a cantora Lady Gaga adquiriu 55 itens de recordações de Michael Jackson, incluindo supostamente uma de suas luvas de cristais. Uma jaqueta usada por ele durante a turnê Bad foi vendida por US$ 240 mil (R$ 1,45 milhão).