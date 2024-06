Filho e fãs homenageiam Michael Jackson, nos 15 anos após a morte

Nesta terça-feira (25/6), a internet foi tomada por homenagens ao Rei do Pop, Michael Jackson, que morreu há 15 anos. Fãs e páginas relembraram o legado do astro, que segue vivo mesmo depois de mais de uma década após sua morte.

"Hoje completam 15 anos que estamos sem o maior artista de todos os tempos! Michael Jackson, saiba que você nunca será esquecido e que seu legado ainda vai atravessar muitas gerações. Tenho muito orgulho de ser fã de um cara foda igual ele", compartilhou uma fã.

"Há 15 anos, Michael Jackson partia e o mundo perdia sua estrela mais brilhante", disse outra. "Não é só sobre cantar e fazer shows. é sobre marcar mais que uma geração, é sobre ser visionário, é sobre ser revolucionário, é sobre falar sobre causas importantes e Michael Jackson fazia isso tudo com excelência porque ele era artista! Vida longa ao rei!", disse mais uma fã.

Além dos fãs, o filho mais velho de Michael, Prince Jackson, compartilhou uma foto do pai rodeado de pessoas em uma apresentação. "Sinto sua falta, papai. O mundo era melhor com você nele", escreveu. Além de Prince, o Rei do Pop deixou outros dois filhos: Paris Jackson e Bigi Jackson.

Citanto uma fala de Berry Gordy, fundador da Motown Records, o perfil oficial de Michael no Instagram publicou uma foto do astro. "Lembrando do Michael hoje e todos os dias. 'Michael Jackson não era um artista que aparece uma vez em uma década, uma geração ou uma vida inteira. Ele era um artista que só aparece uma vez, ponto final. Ele foi impulsionado pela sua fome de aprender, de se superar constantemente, de ser o melhor'".

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Rei do Pop tinha 50 anos quando sofreu uma parada cardiorrespiratória por conta de uma overdose do anestésico propofol.