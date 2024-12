Morre dono da Mango, após cair de uma montanha durante caminhada

Isak Andic, fundador da rede espanhola de roupas Mango, morreu neste sábado (14/12), aos 71 anos, após sofrer uma queda de aproximadamente 100 metros. O empresário fazia uma caminhada nas cavernas de Montserrat, perto de Barcelona, quando caiu de uma montanha.

A informação foi divulgada pela própria empresa, um dos maiores grupos de moda da Europa com quase 2.800 lojas. "Com profundo pesar, lamentamos anunciar a morte inesperada de Isak Andic, nosso presidente não executivo e fundador da Mango, em um acidente neste sábado", disse o CEO da empresa, Toni Ruiz, em um comunicado.

"Isak tem sido um exemplo para todos nós. Dedicou sua vida ao projeto da Mango, deixando uma marca indelével graças à sua visão estratégica, à sua liderança inspiradora e a seu compromisso inabalável com os valores que ele próprio implantou em nossa empresa", completou.

A marca foi fundada em 1984, quando Andic, de origem turca, abriu sua primeira loja no Paseo de Gracia, famosa rua comercial de Barcelona, com a ajuda do irmão mais velho, Nahman. A rede se tornou um dos principais grupos multinacionais de moda, com presença em mais de 120 mercados, cerca de 2.800 lojas e 15.500 colaboradores em todo o mundo.

Por meio do Instagram, a Mango publicou uma nota lamentando a morte de Andic. Confira, na íntegra:

"É com profundo pesar que anunciamos o falecimento inesperado de Isak Andic, nosso presidente não executivo e fundador da Mango, em um acidente ocorrido neste sábado.

Isak foi um exemplo para todos nós. Ele dedicou sua vida à Mango, deixando uma marca indelével graças à sua visão estratégica, sua liderança inspiradora e seu compromisso inabalável com os valores que ele mesmo imbuiu em nossa empresa. Seu legado reflete as conquistas de um projeto empresarial marcado pelo sucesso, e também por sua qualidade humana, sua proximidade e o cuidado e carinho que sempre teve e em todos os momentos transmitiu a toda a organização.

Sua partida deixa um enorme vazio, mas todos nós somos, de alguma forma, seu legado e o testemunho de suas conquistas. Cabe a nós, e esta é a melhor homenagem que podemos fazer a Isak e que cumpriremos, garantir que a Mango continue sendo o projeto que Isak aspirou e do qual se sentiria orgulhoso.

Nestes tempos extremamente difíceis, compartilhamos a dor da família como se fosse nossa."