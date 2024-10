Médico assume culpa por fornecer droga a Matthew Perry, morto por overdose

A investigação da morte de Matthew Perry ganhou um novo capítulo. Isso porque o médico Mark Chavez se declarou culpado, nesta quarta-feira (02), por forneceder a droga que causou a overdose no ator. O relato foi feito no tribunal federal de Los Angeles (EUA).

No entanto, o médico foi a terceira pessoa que assumiu a culpa pela morte de Matthew. Além dele, Kenneth Iwamasa, que morava com o ator, admitiu as autoridades que já havia injetado cetamina em Perry, mesmo sem treinamento médico, inclusive no dia em que ele morreu.

Vale ressaltar que foi a Kenneth quem encontrou o corpo de Matthew na banheira de hidromassagem. A terceira pessoa foi Fleming, o assistente do artista, que revelou já ter comprado ao menos 50 frascos de da droga para o ator.

Contudo, o médico que admitiu ter vendido a susbtância para Matthew Perry, terá sua licença cassada e ficará livre, após pagamento de fiança. Ele incluvise teria se arrependido da venda. O advogado de Binninger revelou que o profissional estava tentando "fazer tudo para corrigir o erro".