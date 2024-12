Pilotos morrem após avião cair sobre casas em Buenos Aires

Um avião particular provocou um acidente próximo ao aeroporto de San Fernando, em Buenos Aires, nesta quarta-feira (18/12). De acordo com informações do jornal La Nacion, a aeronave vinha de Punta del Este, no Uruguai, e pousou em solo argentino antes de perder a direção e bater contra casas. Dois pilotos que controlavam o veículo morreram imediatamente. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A aeronave, um Challenger 300 de matrícula LV-GOK, tentou pousar no aeroporto de Buenos Aires, mas não conseguiu parar e perdeu o rumo, atingindo casas vizinhas e provocando uma grande explosão, por volta das 13h20 do horário local. De acordo com testemunhas, os únicos tripulantes a bordo do avião eram um piloto, de 44 anos, e um copiloto, de 35, que perderam a vida. Veja vídeos:

Segundo relatório oficial da Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA), o veículo “continuou durante o pouso e ultrapassou a cerca do perímetro do aeroporto internacional de San Fernando e atingiu casas vizinhas”.

De acordo com o La Nacion, o Challenger 300 era propriedade da família dona do banco Macro e operado pela empresa New Lines SA. Os pilotos Martín Fernández Loza e Agustín Orforte voltavam de Punta del Este e, pela manhã, haviam transferido passageiros que alugaram a aeronave.