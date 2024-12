Google Maps flagra cadáver sendo colocado em carro e resolve investigação policial

A polícia relatou que a evidência do Google Maps foi importante, mas não fator decisivo na investigação, que continua em aberto - (crédito: Reprodução/Google Street View)

Nessa quarta-feira (18/12), a polícia espanhola anunciou a prisão de duas pessoas envolvidas no desaparecimento e assassinato de um homem cubano, 33 anos. Através de uma imagem do Google Street View foi possível ver um suspeito colocando o que parecia ser um cadáver dentro do porta-malas de um carro.

Em novembro de 2023, o homem foi dado como desaparecido em Tajueco, cidade da província de Soria, Espanha. Em um relato para a polícia, o primo da vítima disse ter ficado desconfiado após ter recebido mensagens incomuns pelo Whatsapp, onde o homem desaparecido relatava ter conhecido uma mulher e que deixaria a cidade sem levar o celular.

De acordo com o jornal El País, foi no mês seguinte, em dezembro, que a polícia encontrou um torso em estado avançado de decomposição em um cemitério próximo.

Em um comunicado, a polícia espanhola afirmou que uma parte fundamental para as investigações foi a descoberta da foto no Google Street View, que não fazia registros do local fazia 15 anos — sendo considerado um caso de sorte a foto que ajudou a desvendar o assassinato.

Uma mulher, com quem a vítima mantinha um relacionamento, e o ex-companheiro dela foram presos, em 12 de novembro deste ano. A polícia relatou que a evidência do Google Maps foi importante, mas não fator decisivo na investigação, que continua em aberto.

