Natal de terror para traficantes: Grinch invade casa e acaba com a festa

Um policial usou uma fantasia de Grinch para comandar uma operação contra o tráfico de drogas no Peru, no último fim de semana. O agente se disfarçou para não chamar atenção de supostos membros de uma gangue, em Lima.

As imagens compartilhadas pela corporação mostram o monstro que odeia o Natal arrombando uma porta com uma marreta. Ele aparece vasculhando a casa até encontrar dinheiro e sacos de cocaína. O policial também aparece conduzindo uma mulher em uma viatura. Outra foto mostra o agente ao lado de três presos, com a apreensão de várias amostras da droga. Os suspeitos e o policial não tiveram sua identidade revelada.

A fantasia de Grinch fazia parte de uma manobra policial para garantir que sua presença no bairro não fosse notada durante a operação, realizada dias antes do Natal. Segundo a Polícia Nacional do Peru, a ação foi uma "operação engenhosa".

No espírito do monstro mais famoso do Natal, o policial disfarçado deu uma declaração: "Odeio o Natal e criminosos”.

Essa não é a primeira vez que a polícia peruana usa de fantasias para capturar criminosos. No mês passado, agentes se vestiram de heróis da Marvel e prenderam traficantes de drogas durante uma operação. Em fevereiro, um policial usando uma fantasia de ursinho de pelúcia apreendeu um suposto criminoso durante o Dia dos Namorados.

No Natal de 2023, uma operação do Esquadrão Verde, divisão tática de inteligência urbana, usou uma fantasia de Papai Noel para arrombar um prédio e capturar traficantes. Os criminosos, inclusive, ganharam o apelido de Gangue das Renas do Mal.