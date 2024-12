Avião da Embraer cai no Cazaquistão com 67 pessoas

O que se sabe sobre avião que caiu no Cazaquistão com 67 a bordo - (crédito: BBC Geral)

Um avião comercial da companhia Azerbaijan Airlines, com 67 pessoas a bordo, caiu nesta quarta-feira (25) na região oeste do Cazaquistão, informaram as autoridades locais, que relataram 28 sobreviventes no acidente.

A aeronave, um Embraer 190, voava entre Baku, a capital do Azerbaijão, e Grozny, a capital da república russa da Chechênia, segundo a Azerbaijan Airlines.

O avião caiu perto da cidade de Aktau, às margens do Mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão, informou o ministério cazaque de Situações de Emergência no Telegram.

Segundo a pasta, 25 pessoas sobreviveram - 22 foram hospitalizadas. O departamento local do Ministério da Saúde informou um balanço de 28 sobreviventes.

A Azerbaijan Airlines indicou que a aeronave, que transportava 62 passageiros e cinco membros da tripulação, "fez um pouso de emergência" a três quilômetros de Aktau.

Entre as pessoas a bordo estavam 37 cidadãos azeris, seis cazaques, três quirguizes e 16 russos, segundo o Ministério dos Transportes do Cazaquistão.

As causas do acidente não foram determinadas. Azerbaijan Airlines afirmou em um primeiro momento que o avião havia atingido um grupo de pássaros, mas pouco depois suprimiu a informação.