Drones nos EUA: tire todas suas dúvidas sobre os avistamentos

Moradores de Nova York e Nova Jersey vêm relatando, nas últimas semanas, voos de drones misteriosos. O avistamento desses equipamentos gerou preocupação e repercutiu até mesmo no meio político — com críticas de parlamentares da oposição e declaração do governo de Joe Biden tentando tranquilizar a população dos Estados Unidos.

Portanto, o Correio reuniu as principais perguntas e respostas sobre o assunto. Confira:

Onde os drones foram vistos?

Drones foram avistados principalmente em Nova Jersey e em Nova York. Mas também há relatos em Maryland, em Virgínia, em Connecticut, na Pensilvânia, em Massachusetts, na Califórnia e em Ohio.

Esses drones são uma ameaça?

Entidades do governo dos Estados Unidos descartaram que exista alguma ameaça para a segurança nacional após avistamentos de drones misteriosos despertarem preocupação em Nova York e Nova Jersey.

"Não identificamos nada de anormal e não consideramos que a atividade até agora apresente um risco para a segurança nacional ou pública no espaço aéreo civil de Nova Jersey e outros do nordeste", disseram, em uma declaração conjunta, o Departamento de Segurança Nacional, o Departamento de Defesa, a polícia federal (FBI) e Administração Federal de Aviação (FAA), agência reguladora da aviação americana.

Os drones avistados são de outros países?

As autoridades norte-americanas negaram a possibilidade de qualquer interferência estrangeira, após a circulação de afirmações não confirmadas de que os drones foram lançados por uma "nave espacial" iraniana ou chinesa a partir do mar.

O que são os drones?

O governo dos EUA disse após examinar os dados técnicos e as denúncias dos cidadãos, "avaliou que o que foi visto até agora inclui uma combinação de drones comerciais legais, drones de propriedade de amadores e drones de corpos policiais, assim como aeronaves tripuladas com asas fixas, helicópteros e estrelas reportadas por engano como drones".



O que disse o governo americano?

"Se identificarmos qualquer envolvimento estrangeiro ou atividade criminosa, comunicaremos aos americanos. Atualmente, não temos conhecimento de nenhuma", afirmou o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

O que disse Trump?

"Avistamentos misteriosos de drones em todo o país. Será que isso poderia realmente estar acontecendo sem que nosso governo saiba? Eu não acredito! As pessoas precisam saber disso, e imediatamente. Se não, derrubem eles", disse o presidente eleito Donald Trump, que tomará posse em janeiro.

O que disse o governador de Nova Jersey?

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, disse que os drones avistados pela população não representam uma ameaça pública, mas servem como um “alerta para a vulnerabilidade do país a potenciais ataques de drones estrangeiros".

O que disse a governadora de Nova York?

Kathy Hochul, governadora de Nova York, destacou que, desde meados de novembro, a cidade vem monitorando cuidadosamente os relatos de atividade de drones. " Falei com o Secretário Mayorkas várias vezes e acabei de ser informado de que ele coordenou com parceiros federais e a FAA planeja conceder restrições temporárias de voo sobre alguns dos locais de infraestrutura crítica de Nova York — esta ação é puramente preventiva; não há ameaça a esses locais", disse a governadora.

"Isto é um acréscimo ao sistema de detecção de drones de última geração entregue a nós pela Administração Biden-Harris no início desta semana. Embora não tenhamos detectado nenhuma ameaça à segurança pública ou à segurança nacional, continuaremos monitorando agressivamente a situação enquanto pedimos ao Congresso que aprove uma legislação para dar aos estados e às autoridades locais a autoridade e os recursos de que precisam para gerenciar esta tecnologia em evolução. A segurança pública é minha principal prioridade e não vou parar por nada para manter meus eleitores seguros", acrescentou Kathy.

Quantos drones são registrados nos EUA?

O FBI informou que há quase um milhão de drones registrados nos Estados Unidos.

* Com informações da AFP