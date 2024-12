Passageiro grava momento antes da queda de avião no Cazaquistão; veja

Um passageiro gravou os últimos momentos antes do avião fabricado pela Embraer cair no Cazaquistão, nesta quarta-feira (25/12). No registro, é possível ver que máscaras de oxigênio foram acionadas e parte do painel lateral de revestimento do avião foi desprendido.

O avião caiu na região oeste do Cazaquistão com 67 pessoas a bordo. O vice-primeiro-ministro Kanat Bozumbayev informou que o acidente deixou 38 mortos.



Leia também: Queda de avião da Embraer deixa pelo menos 38 mortos no Cazaquistão

O número de mortos ainda não é oficial. Segundo a Associated Press, há mais de 30 mortos no acidente, enquanto a Al Jazeera indica quatro casos fatais. Do total de pessoas a bordo, 62 eram passageiros e cinco da tripulação. Entre eles, havia cidadãos do Azerbaijão, Cazaquistão, Rússia e Quirguistão, informou a agência de notícias russa Interfax

Leia também: Embraer lamenta queda de avião com 67 pessoas no Cazaquistão

A aeronave, um Embraer 190, voava entre Baku, a capital do Azerbaijão, e Grozny, a capital da república russa da Chechênia, segundo a Azerbaijan Airlines.

Veja o vídeo:

Após o impacto, "o avião sofreu um incêndio", afirmou o ministério cazaque, que enviou 150 agentes das unidades de emergência ao local.

Entre as pessoas a bordo estavam 37 cidadãos azerbaijanos, seis cazaques, três quirguizes e 16 russos. A causa da queda do avião ainda não foi determinada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Não podemos divulgar os resultados da investigação no momento. Todos os cenários possíveis estão sendo examinados e as perícias necessárias estão sendo realizadas", destacou a Procuradoria Geral azerbaijana.