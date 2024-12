Embraer lamenta queda de avião com 67 pessoas no Cazaquistão

A empresa brasileira Embraer, fabricante do avião que caiu com 67 pessoas no Cazaquistão, nesta quarta-feira (25/12), disse que está "pronta para auxiliar todas as autoridades". "Nossas preocupações e compaixão vão para as famílias, amigos, colegas e entes queridos afetados pelo acidente", afirmou.

Leia também: O que se sabe sobre avião que caiu no Cazaquistão com 67 a bordo

A aeronave, um Embraer 190, voava entre Baku, a capital do Azerbaijão, e Grozny, a capital da república russa da Chechênia. O avião caiu perto da cidade de Aktau, às margens do Mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão. As autoridades locais relataram que 32 pessoas sobreviveram ao acidente.

Veja o vídeo:

Entre as pessoas a bordo estavam 37 cidadãos azerbaijanos, seis cazaques, três quirguizes e 16 russos.

As causas do acidente ainda não foram determinadas. "Não podemos divulgar os resultados da investigação no momento. Todos os cenários possíveis estão sendo examinados e as perícias necessárias estão sendo realizadas", informou a Procuradoria-Geral do Azerbaijão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O modelo Embraer 190 tem capacidade para carregar de 96 a 114 pessoas, entre passageiros e tripulantes.