Retrospectiva: os desastres aéreos que abalaram o mundo em 2024

Os registros de queda de aviões marcaram o ano de 2024 em todo o mundo. O caso mais recente ocorreu no domingo (29/12), na Coreia do Sul, onde um avião comercial explodiu após bater em uma mureta de proteção enquanto pousava na pista do Aeroporto Internacional de Muan, no sudoeste do país.

Uma investigação sobre a causa do incidente fatal foi iniciada. Até a tarde desta segunda (30/12), sabe-se que 179 passageiros morreram e duas pessoas sobreviveram. No entanto, ainda não existe explicações sobre a causa do ocorrido com o voo Boeing 737-800 operado pela Jeju Air.

A tragédia no Aeroporto Internacional de Muan, contudo, não foi a única envolvendo o setor aéreo em 2024. Relembre alguns:

Voo Azerbaijan Airlines 8243 — Azerbaijão

Um avião comercial da companhia Azerbaijan Airlines, com 67 pessoas a bordo, caiu na quarta-feira (25/12), na região oeste do Cazaquistão. A aeronave havia tentado fazer uma aterrissagem de emergência. Ao todo, o acidente teve 38 mortos e 29 sobreviventes.

O avião decolou da capital do Azerbaijão, Baku, à 0h55 de quarta-feira, 25/12 (hora de Brasília), e seguiu a trajetória prevista até 1h25, não muito distante de seu destino — Grozny, capital da república da Chechênia, em território da Rússia.

As investigações deste acidente ainda estão em curso, porém, indícios sugerem que a aeronave da Azerbaijan Arilines sofreu "interferências externas, físicas e técnicas".

Funcionários do aeroporto de Baku e médicos recebem feridos na queda de aeronave da Embraer em Aktau, na quarta-feira (foto: AFP)

Avião de pequeno porte cai em Gramado, no Rio Grande do Sul

Um avião particular de pequeno porte caiu no centro da cidade turística de Gramado, no Rio Grande do Sul, e matou as 10 pessoas que estavam a bordo. O acidente ocorreu no dia 22 de dezembro. Além dos passageiros, a queda da aeronave feriu 17 pessoas no solo.

Um avião caiu no centro de Gramado, na serra Gaúcha, na manhã deste domingo (22/12) (foto: Reprodução/Redes sociais)

Voo Airbus A350-941 — Japão

No dia 2 de janeiro deste ano, um avião da Japan Airlines (JAL) colidiu com uma aeronave menor da Guarda Costeira na pista do aeroporto Haneda, em Tóquio, capital japonesa. Na aeronave — uma Airbus A350-941 —, havia 379 pessoas. Todas escaparam com vida.

Já no avião de menor porte cinco, dos seis tripulantes, morreram.

Ápice do fogo em avião que colidiu no Japão (foto: JIJI PRESS / AFP / Japan OUT)

Voo Voepass 2283 — Brasil

Operado pela Voepass, o avião modelo ATR 72-500 caiu na cidade de Vinhedo, em São Paulo, no dia 9 de agosto, durante um voo entre Cascavel e Guarulhos. A bordo, havia 62 passageiros. Todas as pessoas morreram. O acidente da Voepass foi o mais letal no Brasil, desde o voo da TAM 3054, em 2007.

Investigações ainda seguem, mas de acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), um relatório preliminar feito com base na caixa-preta do avião, apontou falha no sistema antigelo da aeronave.

Destroços do avião da Voepass (foto: SECRETÁRIA DE SEGURANÇA DE SÃO PAULO/DIVULGAÇÃO)

Avião cai no Nepal



Um avião com 18 passageiros e um tripulante caiu em Katmandu, capital do Nepal, no dia 24 de julho deste ano. Apenas o piloto sobreviveu ao acidente. O voo era destinado a trabalhos de manutenção.

O avião seguiria para Pokhara, importante destino turístico do país. "O piloto foi resgatado e está sendo atendido. Além dele, foram encontrados 18 corpos, incluindo o de um estrangeiro", disse Dan Bahadur Karki, porta-voz da polícia local.

Veja o momento exato da queda da aeronave no Nepal:

No Nepal.

Um avião caiu e deixou 18 mortos, único sobrevivente foi o piloto! pic.twitter.com/0qgRQeh5WU — Pavão Misterious ???? ???????? (@misteriouspavao) July 24, 2024





Acidente com helicóptero mata presidente do Irã

O então presidente do Irã, Ebrahim Raisi foi um dos nove mortos decorrentes de um acidente com helicóptero que ocorreu no país, no dia 20 de maio. Além dele, o então ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, também morreu.

No momento do acidente, a aeronave que estava o presidente iraniano enfrentou chuva e neblina intensa. Horas depois, as equipes de resgate encontraram destroços do helicóptero.

Esta captura retirada de um vídeo divulgado pelo Cescent Vermelho Iraniano em 20 de maio de 2024 mostra equipes de resgate recuperando corpos no local da queda do helicóptero do presidente Ebrahim Raisi, em uma área montanhosa envolta em neblina no noroeste do Irã (foto: Iranian Presidency / AFP))