"O melhor conselho de meu avô foi sempre ter fé", diz neto de Jimmy Carter

Como você se lembrará do seu avô? Quais foram as principais qualidades dele e que conselhos dele você guardará para o resto da vida?

Eu me lembrarei do incessante amor do meu avô pelos direitos humanos e por sua forte convicção de que todos deveriam ter direitos iguais, sem exceções. Ele foi muito progressista para o seu tempo, e acho que suas mensagems são, de alguma forma, ainda mais importantes agora, nos Estados Unidos, onde todos estão tão divididos. Nós devemos sempre nos lembrar de amarmos uns aos outros sobre todas as coisas. O melhor conselho que o meu avô me deu foi sempre ter fé e nunca parar de trabalhar para atingir um objetivo. Ele me dizia que os contratempos não podem me parar se eu nunca desistir!

Muitas pessoas o conheciam como o presidente Jimmy Carter. Na condição de neto, quem era ele como ser humano? O que mais lhe impressionava em seu avô?

Eu descreveria meu avô como um homem de família do campo. Ele era totalmente sulista e tinha tanto orgulho disso! Amava pescar, caçar. Amava Jesus e sua família. Ele foi um incrível homem de família e reservou muito tempo para nós, mesmo estando tão ocupado! Isso é realmente incrível. Sua humildade e altruísmo para sempre me impressionarão. Sua liderança também é admirável. Quero usar as crenças de meu avô e ajudar o mundo da minha maneira.

Como foram os últimos dias de vida dele?



Ele esteve cercado pela família, como queria, e estava muito feliz com a sua longa vida. Ele realizou tantas coisas e se sentia realizado, o que me deixa muito feliz.

Qual será o legado dele?

Ele é meu ídolo e minha inspiração. Suas convicções pessoais existem para ajudar o mundo. Ele foi um grande homem. Quero que todos se lembrem dele com amor.