Atropelamento com 10 mortes em Nova Orleans foi ataque terrorista, diz prefeita

O atropelamento que matou 10 pessoas e feriu outras 30 em uma festa de réveillon na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, foi definido como "ataque terrorista" pela prefeita de Nova Orleans LaToya Cantrell, em pronunciamento à imprensa com atualizações sobre o caso.

"A cidade de New Orleans foi impactada com um ataque terrorista. Tudo está sob investigação. Estamos em contato com o governo do estado (da Luisiana) e a Casa Branca. Agora, pedimos para que as pessoas não fiquem na região onde aconteceu o caso", disse a prefeita LaToya Cantrell.

Comportamento intencional

O pronunciamento da prefeita de Nova Orleans também contou com a presença de representantes da segurança e da Polícia federal americana (FBI). Segundo as forças de segurança, o motorista que atropelou a multidão na festa de ano novo dirigia um carro modelo pick-up, estava armado e agiu de forma intencional.

"É possível afirmar que ele agiu de forma intencional. Ele queria atropelar o máximo de pessoas que conseguisse. Não era um motorista embriagado, ele estava com o objetivo de atropelar as pessoas. Ainda não dá para classificar como terrorismo", disse agente do FBI, em pronunciamento à imprensa.

A agente também afirmou que uma bomba caseira foi localizada no carro, mas ainda não se sabe sobre a real viabilidade do artefato.

Não foram divulgadas informações sobre o motorista e ainda não se sabe se ele foi preso.

Na noite de réveillon

Um motorista atropelou multidão após invadir uma festa de réveillon na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. A ocorrência foi registrada nas primeiras horas desta quarta-feira (1°/1/2025). De acordo com autoridades locais, 10 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas. Entre os baleados estão dois policiais.

Uma coletiva de imprensa para detalhar o caso está marcada para as 11h no horário local.