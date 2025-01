Papa pede respeito à vida de cada ser "nascido de uma mulher" e perdão de dívidas

Neste primeiro dia de 2025, o Papa Francisco celebrou a Santa Missa na Basílica de São Pedro e conduziu a Solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus, dia em que a Igreja celebra o Dia Mundial da Paz.

Durante a Celebração o Papa rogou que a população mundial faça um forte compromisso pela promoção e proteção da vida. O Pontífice afirmou que atuar para restituir a dignidade à vida de cada ser “nascido de uma mulher” é a base fundamental para construir uma civilização de paz.

“Faço apelo a um firme compromisso de promover o respeito pela dignidade da vida humana, desde a concepção até à morte natural, para que cada pessoa possa amar a sua vida e olhar para o futuro com esperança”, exortou o Pontífice, citando sua Mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano de 2025.

Depois de celebrar a Santa Missa e a oração do Angelus com os fiéis na Praça São Pedro, o Papa recordou o Dia Mundial da Paz, instituído pelo Papa São Paulo VI e celebrado em primeiro de janeiro. Este ano, o tema da mensagem de Francisco é o perdão das dívidas. Deste modo, o Papa 'encorajou' os governadores dos países cristãos a cancelar ou reduzir as dívidas de países pobres.

"O primeiro a perdoar as ofensas é Deus, como sempre Lhe pedimos rezando o 'Pai-Nosso', em referência aos nossos pecados e comprometendo-nos a perdoar quem nos ofendeu. E o Jubileu pede para traduzir esta remissão no âmbito social, para que nenhuma pessoa, nenhuma família, nenhum povo seja sufocado pelas dívidas. Portanto, encorajo os governantes dos países de tradição cristã a darem o bom exemplo, cancelando ou reduzindo o mais possível as dívidas dos países mais pobres", declarou o Papa Francisco.

O Papa também reforçou o pedido pelo fim da guerra na Ucrânia e no Oriente Médio e manifestou grande apreço pelos voluntários que atuam em zonas de conflito.

*Com informações do Vatican News