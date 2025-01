Geração Beta: bebês nascidos em 2025 iniciam novo ciclo demográfico

As crianças que nascem em 2025 iniciam um novo ciclo demográfico: a Geração Beta, composta por pessoas nascidas entre 2025 e 2039. A geração é moldada por avanços tecnológicos sem precedentes e pela presença da inteligência artificial em seu cotidiano.

A previsão é que 16% da população mundial em 2025 seja composta pela Geração Beta. Ela é formada principalmente por filhos de Millenials (nascidos entre 1981 e 1996) e os membros mais velhos da Geração Z (1996 até 2010).

Com a expectativa de vida aumentando ao redor do mundo, a tendência é que grande parte dos betas chegue até o século 22, tendo uma perspectiva única sobre as mudanças sociais futuras.

Os principais desafios da Geração Beta serão a inteligência artificial e a sustentabilidade, de acordo com especialistas. A interação com a tecnologia será onipresente nas relações pessoais e se integrará às atividades diárias, enquanto as práticas sustentáveis serão uma exigência, não apenas uma escolha.

Leia também: O ano de 2024 contado em incríveis imagens

O futurista Mark McCrindle afirma que haverá um esforço dos betas para equilibrar as relações online, por meio das redes sociais, e as interações reais. Dessa forma, a nova geração valorizará experiências autênticas.

A geração anterior

A geração anterior à Beta, a Alpha, é composta por pessoas nascidas a partir de 2010 até 2025. As principais características do grupo demográfico são o conhecimento precoce das tecnologias e das redes sociais, a mistura entre o real e o digital, a valorização da consciência ambiental, e a distinção entre ficção e realidade.

Leia também: 7 boas notícias para o planeta em 2024 que você pode ter perdido

A Geração Alpha enfrenta desafios como a hiperconectividade, o que pode levar a dificuldades na interação com o mundo real.