Noivo de médica que morreu na Tailândia: "Nos sentíamos no topo do mundo"

Fernando conseguiu sair do hotel e tentou retornar para buscar Carolina, porém a fumaça não permitiu encontrá-la - (crédito: Arquivo pessoal/Reprodução)

Por meio das redes sociais, Fernando Ressureição, noivo da médica brasileira que morreu em um incêndio na Tailândia, comentou pela primeira vez sobre o acidente. Na postagem, em que o portal g1 teve acesso (Ressureição tem o perfil privado no Instagram), o estudante de medicina afirmou que ele e a noiva estavam "vivendo o maior sonho". O casal estava junto há sete anos.

Ressureição afirma também que o casal estavam de malas prontas para retornar para casa. "Nos sentíamos no topo do mundo; preparados para retornar para nossas famílias e comemorar nossas conquistas e um novo ano com quem amamos", relata o noivo.

No post, Ressureição ainda elogia a amada. Entre as qualidades citadas por ele estava "inteligente", "carinhosa", "intensa", "sincera". Ele também agradeceu as mensagens de apoio e carinho que recebeu.

O acidente ocorreu em 29 de dezembro no Hotel Ember e resultou na morte de mais dois turistas, um americano e outro ucraniano. Outra sete pessoas ficaram feridas. A polícia da Tailândia ainda está apurando as causas do incêndio.

Fernando conseguiu sair do hotel e tentou retornar para buscar Carolina, porém a fumaça não permitiu encontrá-la. Ele escapou por uma janela e fraturou o pé. A médica, por sua vez, não conseguiu fugir e morreu no local.

Ressurreição recebeu alta na quinta-feira (2/11), conforme confirmou o o secretário de Relações Federativas e Internacionais do governo de Alagoas, Hugo Leahy, ao portal Uol.