Incêndio mata mais de 500 animais em prédio comercial nos Estados Unidos

Fachada do Plaza Latina, local do incêndio que matou mais de 500 animais - (crédito: Instagram/Reprodução)

Um incêndio grave atingiu um centro comercial em Dallas, cidade no estado do Texas nos Estados Unidos. A principal tragédia foi a morte de 579 animais que estavam em um pet shop no local. O edifício atingido foi o Plaza Latina e fica no noroeste da cidade norte-americana.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o veículo NBC Dallas, quando os bombeiros chegaram ao local já havia muita fumaça e foram necessárias mais de duas horas e 45 profissionais para extinguir as chamas. O fogo foi tanto que uma parte do teto do local chegou a ceder.

O pet shop que foi o centro da tragédia não foi atingido pelo incêndio. No entanto, os animais morreram devida a grande inalação de fumaça e fuligem.

O local era especializado em espécies exóticas. Quando o departamento de serviços de animais chegou, foram retirados pequenos pássaros, galinhas e hamsters. Dois cachorros e dois gatos também morreram no local, segundo o veículo texano.

Ao canal Telemundo 39's, um veículo de notícias local focado no público latino de Dallas, o dono do empreendimento, Carlos Zapata, afirmou que apenas dois cachorros, duas tartarugas e cinco coelhos foram salvos do incêndio.

O corpo de bombeiros de Dallas investiga. Contudo, ainda não há informações sobre o que causou a tragédia no local.