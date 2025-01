Coreia do Norte lança míssil balístico

Líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un - (crédito: STR / KCNA VIA KNS / AFP)

A Coreia do Norte lançou, nesta segunda-feira (6/12), um míssil balístico enquanto o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, realiza uma visita ao vizinho do Sul.

"Nosso Exército detectou um projétil que se presume ser um míssil balístico de alcance intermediário", indicaram as Forças Armadas sul-coreanas.

Ainda acrescentaram que o Exército da Coreia do Sul "reforçou a vigilância" depois que o míssil percorreu 1.100 quilômetros.

Segundo o Japão, o projétil caiu no mar.

Blinken e o ministro sul-coreano de Relações Exteriores, Cho Tae-yul, condenaram o ensaio militar de Pyongyang.

"Condenamos o lançamento do míssil da RPDC (Coreia do Norte) de hoje, outra violação das múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU", indicou Blinken em uma coletiva de imprensa conjunta com Cho em Seul.

Esse é o primeiro lançamento de um projétil balístico desde o início do ano, depois de Pyongyang ter disparado em novembro o que qualificou como o seu mais avançado e poderoso míssil intercontinental de combustível sólido.