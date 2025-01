Brasileira presa após sexo com detento é condenada pela justiça britânica

A brasileira, que tem 31 anos, se declarou culpada das acusações durante uma audiência, ao admitir má conduta em cargo público. A promotoria britânica entendeu que Linda se aproveitou do cargo para fazer sexo com detentos.

Leia também: Quem é o detento que foi filmado em sexo com carcereira brasileira

Na decisão que condenou a brasileira, o juiz Martin Edmunds afirmou que o vídeo que viralizou não era um fato isolado. Segundo ele, casos semelhantes já haviam acontecido outras vezes. "Como a sentença de hoje demonstra, quando os policiais não cumprem nossos altos padrões, não hesitaremos em tomar medidas enérgicas", afirmou Edmunds.









Produtora de conteúdo adulto

A brasileira Linda de Sousa Abreu foi presa no dia 28 de junho de 2024 após viralizar nas redes sociais um vídeo que ela aparece fazendo relações sexuais com um detento. A mulher atuava como agente penitenciária no presídio de Wandsworth, no Reino Unido.

Leia também: Thiago Brennand é condenado a 8 anos de prisão por forçar sexo sem preservativo e ameaçar ex

Além de agente penitenciária, Linda de Sousa também trabalha como modelo e produz conteúdo erótico para a plataforma OnlyFans. Na produção de conteúdo adulto, Linda cobrava US$ 10 mensais (equivalente a R$ 56) por fotos e vídeos sensuais com o marido, o lutador de MMA Nathan Richardson.

A brasileira condenada pela justiça britânica também participou, com o marido, do reality Open House: The Great Sex Experiment, do Channel 4, que mostrava a experiência de casais com a não monogamia. No programa, a brasileira participou de orgia com 15 pessoas.